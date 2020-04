Trump et l’immigration : un nouveau William Harding?

C’est dans un gazouillis que le président a annoncé son intention de protéger les travailleurs américains en signant un décret interdisant l’immigration.

À la fois tentative de réconfort et manœuvre politique, ce décret présidentiel n’est pas encore rédigé, mais nous savons déjà qu’on ne pourra interdire totalement la venue d’immigrants et qu’il y aura beaucoup d’exemptions. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont un grand besoin de certaines catégories de travailleurs et que les avocats du président n’ont pas encore déterminé l’étendue exacte de son pouvoir en cette matière.

Malgré ce que prétendent les partisans du président, les États-Unis ont déjà des politiques d’immigration particulièrement sévères et obtenir un visa ou une carte verte n’est pas une sinécure.

Ceux et celles qui entrent viennent donc combler des besoins urgents du marché de l’emploi et de nombreuses études démontrent que la venue de ces immigrants ne change rien à la situation de ceux et celles qui sont actuellement sans emploi. Interdire totalement l’immigration pénaliserait donc les États-Unis, d’où la nécessité d’assouplir les mesures de la politique souhaitée par le président.

Il faut donc comprendre que l’annonce de Donald Trump a été faite de manière précipitée et qu’elle vise à la fois à rassurer sa base tout en contribuant à concrétiser des promesses de la campagne 2015-2016 qu’il ne pouvait réaliser autrement.

Le site POLITICO rapportait aujourd’hui que le président Trump n’est pas le premier à exploiter le thème de l’immigration pour augmenter ou stabiliser son capital politique. Il y a presque un siècle, William Harding signait «l’Emergency quota act». Pour imposer de sévères restrictions à la venue d’immigrants, le président de l’époque avançait lui aussi que les nouveaux immigrants représentaient une grave menace pour les travailleurs américains sans emploi.

La situation du début des années 1920 était-elle catastrophique à ce point? Absolument pas. Après la Première Guerre, les États-Unis connaissent un développement économique fulgurant et on les surnomme les «Banquiers de l’Europe». Rappelons que nous sommes au début de ce qu’on appelle les «années folles», les «Roaring twenties».

Vrai qu’occasionnellement, surtout dans les deux premières années après la guerre, le chômage est parfois élevé pour une période de croissance, mais la véritable motivation du décret de Harding trouve son origine ailleurs.

Si Donald Trump joue sur les sentiments anti-immigration de ses plus fervents partisans, une plus large part de l’électorat des années 1920 exige depuis longtemps une intervention gouvernementale pour limiter l’immigration. Le président actuel profite de la crise de la COVID-19 pour mettre en place une mesure qui est loin de faire l’unanimité alors que Harding est confronté à une véritable fronde, un mouvement qui avait évolué depuis des dizaines d’années.

Les Américains qui exigent que leur gouvernement freine le flot d’immigrants sont issus de la fin du dix-neuvième siècle, période où les portes du pays furent toutes grandes ouvertes pour cette manne de migrants qui vient combler un grand besoin de main-d’œuvre.

Jamais le gouvernement américain n’a osé aller à l’encontre de la volonté des grands industriels pour ralentir le rythme et favoriser une meilleure intégration de nouveaux arrivants à la population. Des décennies plus tard, c’est Harding qui est confronté au ras le bol de ses concitoyens.

Pour les amateurs d’histoire, la période des années 1920 nous offre un nouvel exemple de ce qu’on appelle parfois le paradoxe américain. Alors que le pays traverse une période de grande prospérité, qu’on assiste au

début de la société de consommation et que l’effervescence culturelle atteint son paroxysme, les Américains effectuent un repli conservateur, rejetant tout ce qui n’est pas «typiquement américain» ou WASP (blanc, anglo-saxon et protestant). La cible plus facile et la plus évidente de ce rejet devient l’immigration.

J’ai donc bien apprécié le clin d’œil historique de POLITICO ce matin. Oui, Harding et Trump ont en commun d’utiliser un prétexte de crise pour limiter l’immigration de manière importante. Dans les deux cas, on répond à des manifestations xénophobes ou racistes. Il y a malgré cela une distinction importante à souligner : Harding répond à un mouvement populaire appuyé par un très fort pourcentage de la population, alors que Donald Trump agit pour rassurer une faible portion de la population qui votera pour lui en 2020.

Je n’ai pu m’empêcher d’esquisser un sourire en constatant qu’on comparait William Harding à Donald Trump. Il n’y a pas que sur le sujet de l’immigration qu’on peut les associer. Avant de décéder subitement en 1923, Harding a dirigé une des administrations les plus corrompues de l’histoire, favorisant des politiciens véreux (particulièrement ce qu’on surnomme le «gang de l’Ohio) et son entourage immédiat.

Si six proches ou conseillers de Donald Trump ont été jugés et condamnés avant de se retrouver derrière les barreaux, le secrétaire à l’Intérieur de Harding, Albert Fall, est devenu en 1929 le premier membre d’un gouvernement condamné pour félonie. Relié au scandale du Teapot Dome (de 1920 à 1920), il a dû s’acquitter d’une amende de 100 000$ et purger un an de prison.