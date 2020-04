Un vaccin d’ici 6 à 8 mois?

Une société biopharmaceutique montréalaise a développé un vaccin qui pourrait être disponible d’ici 6 à 8 mois, s’il reçoit l’approbation des autorités sanitaires canadiennes.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Le vaccin est actuellement en phase préclinique. «On sait déjà que ce vaccin produit des anticorps alors on est à l’étape où on est en train de tester si les anticorps détectent différentes souches du virus», explique le Dr René Roy, confondateur de Glycovax Pharma, en entrevue à LCN.

«D’ici quelques semaines, on va être en mesure de tester les anticorps sur les différentes souches du COVID», assure-t-il.

Il explique qu’il y a 16 souches de COVID qui ont été identifiées, six d’entre elles sont retrouvées chez 93% de la population. Les différents prototypes seront optimisés afin de cibler le plus précisément possible le virus.

«Avec ça en main, on va être en mesure de produire un vaccin à court terme à grande échelle», assure-t-il.

Mais quand sera-t-il possible de rendre ce vaccin disponible? «D’ici trois mois on va avoir toutes les preuves à l’appui que la structure optimale. Nous sommes relativement convaincus qu’on pourrait convaincre Santé Canada d’aller rapidement parce que la situation actuelle le demande.»

«On s’est demandé si dans 6 à 8 moins on ne pourrait pas être déjà là si Santé Canada a l’esprit ouvert», poursuit le Dr Roy.

Cet avancement a été rendu possible grâce à la grande collaboration des experts mondiaux.

Le Dr Roy ajoute que son entreprise est spécialisée en glycochimie, «une discipline difficile qui demande de l’expertise très pointue et c’est grâce à cette expertise qu’on a pu creuser les structures de glucides du virus», dit-il.