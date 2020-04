Vidéotron: un millier de téléphones intelligents pour briser l’isolement

MONTRÉAL – Pour briser l’isolement créé par la COVID-19, Vidéotron va fournir 1000 téléphones intelligents assortis de forfaits illimités dans des Centres pour jeunes en difficulté d’adaptation (CRJDA) et dans plusieurs CHSLD de la province.

C’est ce qu’a annoncé l’entreprise, mercredi, en disant collaborer avec le gouvernement du Québec en ce temps de pandémie.

Cette initiative permettra aux personnes hébergées de garder un contact essentiel avec leurs proches.

Elle va même faciliter l’accès des jeunes aux modules éducatifs du gouvernement.

Cinq cents téléphones vont être acheminés cette semaine dans les CRJDA et les 500 autres iront dans des CHSLD privés conventionnés ou non conventionnés.

«Ces appareils permettront à ces usagers de rester connectés avec leurs familles et leurs proches, et de se concentrer sur ce qui compte vraiment: leur santé. Vidéotron est fière de contribuer à cette initiative pour briser l’isolement de nos jeunes et aînés dans les CRJDA et dans les CHSLD», a dit Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. Lionel Carmant et Marguerite Blais, qui sont respectivement ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ont salué ce geste de Vidéotron.

«L’offre de ces téléphones intelligents dans les CHSLD est une très bonne nouvelle, qui me touche beaucoup, a notamment dit la ministre Blais. Cette initiative permettra à de nombreuses personnes aînées hébergées et à leurs proches de communiquer davantage et de vivre des moments rassurants et réconfortants.»

D’autres mesures de Vidéotron

Vidéotron n'en est pas à ses premiers dons dans le contexte de la COVID-19. Elle a fourni 150 appareils mobiles munis de forfaits de données illimitées au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) pour permettre aux professionnels de la santé de communiquer avec les patients atteints par le virus.

L’entreprise a aussi été la première à annoncer le retrait des limites de données sur ses forfaits internet dans le contexte de la crise sanitaire, alors que beaucoup de gens font du télétravail. La mesure, annoncée le 13 mars, a été renouvelée la semaine dernière. Elle sera en vigueur jusqu’au 30 juin prochain.