Viva España!

Les Méchants Raisins s’offrent un voyage virtuel à travers les terroirs extrêmes d’Espagne, ses vignobles d’altitude et sa riche palette de cépages autochtones.

Cet épisode spécial vous est présenté en partenariat avec Vins d’Espagne (Sopexa). Une émission entière dédiée au vignoble le plus vaste du monde! Un terrain de jeu fertile pour les Méchants Raisins, qui s’offrent un voyage virtuel à travers les terroirs extrêmes d’Espagne, ses vignobles d’altitude et sa riche palette de cépages autochtones. Et comme toujours, il y a de très belles bouteilles sur la table. De quoi vous accrocher un sourire et vous transporter, vous aussi, sous le soleil. Salud !

Bonne écoute!

En dégustation dans cet épisode

Bulles

Mestres, 1312, Cava

19,60 $ - Code SAQ 13232581 – 12 % - 7,1 g/L (116 succursales)

Cépages : Parellada, macabeo, xarel-lo

Blancs

Bodegas Tajinaste, Blanco Tradicional 2018, Valle de la Orotava (Îles Canaries)

29,35 $ - Importation privée RéZin

Cépage : 100 % listan blanco

Lustau, Papirusa, Manzanilla Xérès (Andalousie)

13,75 $ - Code SAQ 11767565 (375 ml) – 15 % - <1,2 g/L

Cépage : 100 % palomino fino

Rouges

Bodegas Marañones 2017, Vinos de Madrid (Plateau - Meseta)

30,75 $ - Code SAQ 13091546 – 14 % - 1,4 g/L

Cépage : 100 % garnacha

Alvear - Palacio Quemado, La Zarcita 2017, VDT Extremadura