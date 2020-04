Wayne Gretzky et Alexander Ovechkin font match nul

Le duel entre Wayne Gretzky et Alexander Ovechkin à «NHL 20» s’est finalement terminé avec une égalité de 1-1 et a permis d’amasser plus de 32 000 $ pour des œuvres de bienfaisance.

Après avoir remporté en prolongation la première partie au compte de 4 à 3 avec les Oilers d’Edmonton, Gretzky a dû s’avouer vaincu lors du second affrontement, par la marque de 4 à 1, face aux Capitals de Washington d’«Ovi».

Ensuite, les deux hommes ont convenu d’égaler le montant de 16 000 $ qui était amassé jusque-là, donnant tous deux 8000 $. Les dons iront à la Banque alimentaire d’Edmonton et à la Fondation Feeding the Frontlines.