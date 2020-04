Woods, Mickelson, Manning et Brady joueuront au golf pour la charité

Les quarts-arrière Peyton Manning et Tom Brady se joindront à Tiger Woods et Phil Mickelson pour disputer une ronde de golf dans le but d’amasser des fonds pour la lutte à la pandémie de COVID-19.

L’entreprise Tuner Sports a confirmé l’information mercredi, annonçant que l’événement nommé The Match: Champions for Charity sera diffusé sur son réseau TNT au mois de mai.

Les détails à propos de la date, de l’endroit et des organismes de bienfaisance qui bénéficieront de cette compétition devraient être annoncés au cours des prochaines semaines.

Woods et Mickelson s’étaient déjà affrontés dans un match semblable à Las Vegas au mois de novembre 2018. Mickleson avait finalement remporté la cagnotte de 9 millions $ lors du quatrième trou de prolongation.

Les activités de la PGA sont actuellement interrompues en raison de la pandémie.