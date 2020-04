9 victimes sur 10 vivaient dans une résidence pour aînés

Si le bilan des décès liés au coronavirus est élevé au Québec, c’est en grande partie à cause de l’hécatombe dans plusieurs résidences pour aînés.

« On vit actuellement, au Québec, comme s’il y avait deux mondes. D’un côté, on a la situation très difficile dans les CHSLD, puis de l’autre côté, bien, il y a une situation qui est relativement stable », a reconnu mercredi le premier ministre François Legault.

En s’intéressant aux statistiques sur les lieux où habitaient celles et ceux qui ont perdu la vie, on constate que 87 % des victimes vivaient dans un CHSLD, une résidence privée pour aînés ou une ressource intermédiaire. À l’opposé, bien peu étaient à la maison avant leur décès.

Par exemple, dans la région de la Capitale-Nationale, seulement 2 des 34 victimes vivaient à domicile. À Laval, dans les Laurentides et en Estrie, c’est moins de 10 % d’entre elles.

Bilan des décès

Montréal

Nombre de décès en résidence pour aînés : 501

Nombre de décès à domicile : 86

Laval

Nombre de décès en résidence pour aînés : 172

Nombre de décès à domicile : 18

Abitibi-Témiscamingue

Nombre de décès en résidence pour aînés : 1

Nombre de décès à domicile : 2

Outaouais

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 1

Laurentides

Nombre de décès en résidence pour aînés : 11

Nombre de décès à domicile : 1

Lanaudière

Nombre de décès en résidence pour aînés : 35

Nombre de décès à domicile : 8

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Nombre de décès en résidence pour aînés : 11

Nombre de décès à domicile : 0

Nord-du-Québec

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 0

Montérégie

Nombre de décès en résidence pour aînés : 57

Nombre de décès à domicile : 9

Estrie

Nombre de décès en résidence pour aînés : 18

Nombre de décès à domicile : 2

Mauricie et Centre-du-Québec

Nombre de décès en résidence pour aînés : 63

Nombre de décès à domicile : 8

Chaudière-Appalaches

Nombre de décès en résidence pour aînés : 7

Nombre de décès à domicile : 0

Capitale-Nationale

Nombre de décès en résidence pour aînés : 31

Nombre de décès à domicile : 2

Bas-Saint-Laurent

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 1

Gaspésie –Îles-de-la-Madeleine

Nombre de décès en résidence pour aînés : 5

Nombre de décès à domicile : 1

Côte-Nord

Nombre de décès en résidence pour aînés : 0

Nombre de décès à domicile : 0

► Total

Nombre de décès en résidence pour aînés : 912

Nombre de décès à domicile : 139

Les hommes sont-ils plus à risque ?

Les hommes québécois qui attrapent la COVID-19 ont plus de chance de mourir que les femmes infectées, si on se fie aux statistiques compilées par le ministère de la Santé. En effet, les hommes représentent 40 % des cas de coronavirus, mais 50 % des décès. Tous sexes confondus, 90 % des victimes ont plus de 70 ans.

Âge des patients déclarés positifs

0-29 ans : 2799

30-49 ans : 5762

50-69 ans : 5056

70-79 ans : 1771

80-89 ans : 2556

90 ans et plus : 1802

40 % d'hommes | 60 % de femmes

Âge des victimes de la COVID-19

0-29 ans : 0

30-49 ans : 9

50-69 ans : 97

70-79 ans : 207

80-89 ans : 474

90 ans et plus : 342

50 % d'hommes | 50 % de femmes

Méthodologie

L’Institut national de santé publique classe les décès selon le lieu de la résidence au moment du décès, et non le lieu où ce décès s’est produit. Prenons le cas, par exemple, d’un résident en CHSLD. Même s’il est mort à l’hôpital après y avoir été transféré depuis quelques jours, il entre dans la catégorie des victimes de la COVID-19 qui résidaient en CHSLD.

82 victimes de la COVID-19 ne sont pas représentées dans notre carte. Vingt-deux d’entre elles avaient un hôpital comme lieu de résidence, et 60 avaient un lieu de résidence classé comme « autre » ou « inconnu » par Québec.

