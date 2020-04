Alain Nasreddine: un entraîneur qui a livré la marchandise

L’entraîneur-chef intérimaire des Devils du New Jersey, Alain Nasreddine, n’a pas à rougir de son travail accompli depuis qu’il a remplacé John Hynes derrière le banc, et ce, même si l’organisation a commencé à chercher un candidat au poste en permanence.

L’ancien hockeyeur était l’adjoint de Hynes quand celui-ci a été limogé le 3 décembre dernier. Depuis ce temps, les Diables ont conservé une fiche de 19-16-8, mais demeuraient éloignés d’une place en séries dans l’Association de l’Est. Aussi, Nasreddine a noté une progression dans les performances de ses hommes.

«Le succès d’une équipe va souvent au delà des victoires et des défaites, a-t-il déclaré au cours d’un entretien livré à l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie. Ce qu’on a amélioré, c’est qu’on a trouvé une manière de gagner, alors qu’au début de la saison, on perdait souvent nos avances. D’un autre côté, nos gardiens ont fait de l’excellent travail. Reste qu’on doit être meilleurs défensivement, parce qu’on était chaud et froid par moment. Même chose à l’attaque.»

Pas surprenant

Au cours des récents jours, le nom de Gerard Gallant a été associé aux Devils et Nasreddine ne se sent pas offusqué.

«(Le directeur général par intérim) Tom Fitzgerald m’a prévenu il y a un mois que les propriétaires voulaient entamer le processus, a souligné Nasreddine dans une entrevue téléphonique. Ça vient avec le travail. (...) Je ne suis aucunement surpris et je respecte le processus», a-t-il dit.

Gallant a été congédié par les Golden Knights de Vegas à la mi-janvier.