Beaucoup de questions

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire appel à l’armée ?

Pourquoi se questionner au sujet du manque de formation médicale des soldats ? On parle ici de laver des personnes âgées, de changer leur couche et de leur donner à boire et à manger ! Bref, de leur procurer des soins de base ! On s’en fout, de leur formation médicale !

De toute façon, tous les militaires ont été formés pour administrer les premiers soins. Pourquoi on ne le dit pas ?

Des spécialistes dans les CHSLD ?

Pourquoi revenir avec cette idée d’envoyer des médecins spécialistes dans les CHSLD ? Vous voulez vraiment risquer d’exposer des médecins capables d’effectuer des chirurgies importantes ? Envoyons des profs, des étudiants, des citoyens volontaires !

Pourquoi a-t-on de la difficulté à combler le manque de personnel dans les CHSLD alors qu’autant de gens ont levé la main et répondu à l’appel du gouvernement ?

Plusieurs infirmières et préposés aux bénéficiaires qui ont perdu leur emploi au début de la pandémie préfèrent rester à la maison et profiter de l’aide d’urgence du gouvernement (le fameux 2000 $ par mois) plutôt que de retourner travailler et risquer de mettre leur santé et la santé de leurs proches à risque. Le gouvernement fédéral n’a pas prévu que cette aide encouragerait les travailleurs à rester chez eux plutôt qu’à retourner au travail ?

Pourquoi les agences privées de placement sont plus efficaces que le système public pour combler les besoins du réseau public ?

Pourquoi notre bureaucratie n’est pas capable d’assouplir ses règles en temps de crise ?

Québec savait depuis 2006 que les centres d’hébergement pour personnes âgées étaient particulièrement vulnérables en cas de pandémie et qu’il fallait mettre rapidement en place des mesures strictes pour éviter qu’ils soient infestés. Pourquoi n’a-t-on rien fait ?

Pourquoi avoir attendu ?

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires ?

Pourquoi le fédéral a-t-il attendu si longtemps pour limiter les points d’entrée au Canada et resserrer ses mesures de contrôle dans les aéroports internationaux ?

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour encourager le port du masque ? On craignait que l’utilisation du masque ne crée un faux sentiment de sécurité ? Mais on aurait pu expliquer aux gens que le port du masque ne les dispense pas de se laver régulièrement les mains ni de respecter les consignes de distanciation sociale !

Selon tous les spécialistes, la sortie de confinement ne peut s’effectuer que si on généralise le dépistage, et pas seulement dans le secteur hospitalier, mais dans la population en général, afin de réduire au minimum les risques de rebond (la fameuse « deuxième vague », qui pourrait être pire que la première).

Bref, on amorce le processus de déconfinement, mais seulement si on a les moyens d’effectuer des tests sur une large échelle ! Agira-t-on en ce sens ?

Dans le miroir

Et pourquoi, au Québec, sommes-nous si prompts à envoyer nos vieux dans des résidences ?

Une fois cette crise terminée, nous mettrons sur pied une commission d’enquête sur les CHSLD.

Mais aurons-nous le courage de nous regarder dans le miroir et de nous demander pourquoi on traite nos vieux de cette façon ?