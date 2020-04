GARAND, Marie-Thérèse



À son domicile de Montréal, le mercredi 8 avril 2020 à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédée Mme Marie-Thérèse Garand, conjointe de feu Michel Léger, fille de feu Philippe Garand et de feu Émilia Allard, demeurant à Montréal et native de Woburn.Elle laisse dans le deuil son frère Léandre et ses soeurs Nicole et Monique.Elle était la soeur de: feu Germain (feu Jeannine Thivierge), Léandre (feu Jeannette Bélanger), feu Donat (feu Cécile Perron), feu Doris (Henri-Louis Chouinard), feu Gérard (feu Suzanne Wester), feu Clément (feu Juliette Charpentier), feu Diane (feu Elie Leclerc), Nicole (William Latty), Monique (feu Florian Lafontaine), feu Gaston (Rollande Lapointe), feu Marie-Claire.Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Léger, ses neveux, ses nièces et autres parents et ami(e)s.Dans le souci de participer à l'effort collectif demandé par le Gouvernement du Québec pour limiter la propagation du COVID-19, la cérémonie est reportée à une date ultérieure afin notamment de permettre à la famille d'organiser la tenue des rituels funéraires dans des conditions favorables pour tous.Les cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière de Woburn.