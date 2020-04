CHSLD: une catastrophe prévisible

Le vérificateur général a sévèrement critiqué la gestion des centres d’hébergement pour aînés en 2012, réclamant des changements pour assurer un environnement sécuritaire et des soins de qualité. Mais peu de choses ont changé.

La pandémie de COVID-19 qui s’abat dans les CHSLD a fait prendre conscience aux Québécois des piètres conditions dans lesquelles se trouvent nos personnes âgées.

Les témoignages bouleversants se multiplient : manque de personnel, mesures de surveillance des établissements inadéquates, désuétude des infrastructures, services aux usagers dysfonctionnels, dossiers criminels pour certains propriétaires de CHSLD privés, etc.

Or, les élus de l’Assemblée nationale et les dirigeants du système de santé étaient au courant de ces nombreuses déficiences.

La sonnette d’alarme avait été activée dans un rapport du vérificateur général du Québec, Michel Samson, en 2012, alors que Marguerite Blais était ministre libérale responsable des Aînés et Yves Bolduc, ministre de la Santé.

Peu satisfaisant

Pas moins de quatre gouvernements se sont succédé depuis le dépôt du rapport pointant du doigt la négligence qui règne dans la gestion des services d’hébergement pour personnes âgées en perte d’autonomie.

Au total, le vérificateur général avait émis 15 recommandations. De ce nombre, seulement 67 % ont donné lieu à des progrès jugés « satisfaisants ».

Le sous-ministre à la Santé qui était en poste à l’époque, Jacques Cotton, avait pourtant assuré qu’il y avait « un plan d’action élaboré en réponse à chacune des recommandations. »

Encore des efforts

Contacté par notre Bureau d’enquête, l’ex-vérificateur général, Michel Samson, n’a pas voulu commenter le dossier huit ans plus tard.

En 2013, M. Samson avait toutefois mentionné, devant la Commission de l’administration publique, qu’il restait encore des efforts importants à faire pour donner suite à l’ensemble de ses recommandations.

« On va évidemment surveiller de près, pour voir les gestes qui vont être posés pour améliorer la situation », avait-il dit.

L’actuelle ministre de la Santé, Danielle McCann, qui était à l’époque PDG de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, avait alors défendu la gestion de son organisation.

« Beaucoup de choses ont été réalisées. Et nous pouvons en être fiers. Toutefois, nous sommes à une étape cruciale, et nous devons, avec l’ensemble des établissements, poursuivre le travail pour compléter cette transformation de nos services », avait-elle indiqué.

Ce qui clochait, selon le VG

Dans la gestion des ressources d’hébergement

Le temps moyen quotidien pour les soins par usager variait de façon importante, soit de 7 à 29 minutes par usager, et les services différaient;

En CHSLD, le quart des évaluations dataient de plus de 5 ans. Pour les autres types de ressources, l’information était non recensée;

Les ressources d’hébergement existantes ne correspondaient pas toujours aux besoins des personnes âgées en perte d’autonomie. Parfois, l’utilisation des ressources était inadéquate;

Le niveau de services offerts aux usagers et le taux de réponse aux besoins manquaient de précisions. Aucun renseignement sur la qualification des employés;

Les établissements vérifiés ne disposaient pas de toute l’information requise pour effectuer une gestion efficace des ressources d’hébergement;

Absence d’un portrait à jour de l’ensemble des personnes hébergées, incluant leur profil d’autonomie et leurs besoins, des services offerts par les établissements et de l’accès aux ressources d’hébergement;

L’outil d’évaluation des usagers adopté par le MSSS en 2003 n’était pas toujours utilisé;

Les listes d’attente comportaient des lacunes.

Dans le contrôle de la qualité

Pas d’assurance que l’ensemble des mesures de contrôle de la qualité permettaient une surveillance suffisante et adéquate de tous les types de ressources d’hébergement;

Lacunes observées pour les visites ministérielles en CHSLD et en ressources intermédiaires : contrôle peu fréquent avec seulement 10 % des installations par année à l’époque;

Agrément auprès du CSSS, mais pas de visite dans certains CHSLD des CSSS vérifiés;

Aucune visite en ressources intermédiaires n’avait été faite depuis 2009;

85 % des résidences étaient certifiées;

Non-respect des critères de certification observé;

Visites annoncées;

Plusieurs résidences privées pour aînés n’avaient pas les autorisations requises;

Achats de places auprès de résidences privées n’ayant pas de permis;

Pas d’intégration des résultats des différents contrôles;

Absence de portrait global de la qualité de l’ensemble des ressources et pas de comparaison entre elles.

Dans le financement des services d’hébergement

Les modes de financement des services d’hébergement comportaient des disparités et ne tenaient pas suffisamment compte des besoins de la clientèle et des services requis;

Le coût complet de chaque type d’hébergement n’était pas calculé par le ministère afin d’orienter les choix effectués;

CHSLD : la contribution de l’usager et les règles servant à l’établir n’avaient pas été revues depuis plus de 15 ans.

Ils se renvoient la balle

Yves Bolduc

Ministre de la Santé, 2008 à 2012

Photo Stevens LeBlanc

Il assure que des mesures avaient été mises en place avant son départ. « Les rapports, on les prenait toujours au sérieux. Le vérificateur avait fait une évaluation objective. Celui qui a dû répondre aux recommandations est Réjean Hébert, et après ça, Gaétan Barrette », indique M. Bolduc. « Ça prenait plus d’outils pour mesurer. Il y avait beaucoup de patients qui n’étaient pas au bon endroit, principalement à Montréal. Il manquait de ressources intermédiaires. Le profil de la clientèle s’est alourdi dans les CHSLD. »

Marguerite Blais

Ministre responsable des Aînés, 2007 à 2012 et actuelle

Photo Didier Debusschère

La ministre a décliné notre demande d’entrevue. Mme Blais, lorsqu’elle était ministre des Aînés en 2012, n’avait pas la responsabilité de l’hébergement et a pour la première fois la responsabilité des milieux de vie pour aînés, au sein du ministère, indique le cabinet. « Nous ne souhaitons pas commenter la réforme passée ni faire le bilan des décisions qui ont été prises par les précédents gouvernements. »

Réjean Hébert

Ministre de la Santé, 2012 à 2014

Photo Jean-François Desgagnés

Il héritait du rapport du VG. Il assure avoir mis en place plusieurs mesures. Il a travaillé à la création d’une assurance autonomie des personnes âgées. « J’ai demandé un portrait global de l’offre de lits en CHSLD public et privé, pour planifier les besoins futurs de la population dans le contexte de la mise en place de l’assurance autonomie, qui aurait mis beaucoup plus l’emphase sur les soins à domicile. Nous avions aussi mis en place un processus de visites d’appréciation ministérielle de la qualité. »

Gaétan Barrette

Ministre de la Santé, 2014 à 2018

Photo Agence QMI, Simon Clark

« En 2012, je n’étais pas là. Je suis arrivé à une époque où les gens comme Réjean Hébert avaient diminué le nombre de places en CHSLD au profit du maintien à domicile. Moi, ma philosophie était de faire les deux ». Il assure qu’il s’en allait dans la bonne direction, selon les budgets alloués. Il dit avoir arrêté la décroissance et mis en place les meilleures pratiques. Puis de s’être attaqué à la problématique des ratios et des salaires. « Sauf que pour compléter le tout, ça demandait une suite dans le mandat d’après. »

Ce qu’ils disaient, un an après le dépôt du rapport...

« Une mesure importante consiste à réaliser des visites d’évaluation en CHSLD. Le ministère a augmenté le nombre d’évaluateurs à six. »

– Jacques Cotton, sous-ministre à la Santé de l’époque

« Des actions sont en cours pour favoriser l’attraction et la rétention du personnel en centres d’hébergement. »

– Danielle McCann, alors PDG de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

« Quand Mme McCann parle de rétention de personnel, c’est aussi les salaires qu’on propose au personnel. Le personnel bouge parce que c’est un milieu difficile. »

– Marguerite Blais, qui siégeait dans l’opposition