COVID-19: les primes au personnel de la santé reconduites jusqu’au 31 mai

QUÉBEC | Le gouvernement de François Legault a confirmé jeudi que toutes les primes offertes au personnel du réseau de la santé et des services sociaux en cette période de pandémie de COVID-19 seront reconduites jusqu’au 31 mai.

Cette mesure s’applique aux travailleurs des milieux de vie, notamment en centre d’hébergement et de soins de longue durée, aux préposés aux bénéficiaires, aux infirmières et infirmières auxiliaires, ainsi qu’à toutes les personnes œuvrant dans le domaine de la santé qui risquent d’être contaminées dans l’exercice de leurs fonctions.

«Bien que la situation soit en ce moment en train de se stabiliser un peu partout au Québec, dans certains milieux de vie la COVID-19 sévit très durement auprès des personnes vulnérables, a dit Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, par voie de communiqué.

«C’est pourquoi il nous faut poursuivre nos efforts, et nous voulons pour ce faire appuyer davantage nos équipes, dans un souci d’équité pour elles et pour conserver le meilleur niveau possible de mobilisation, a-t-elle poursuivi. Leur travail remarquable est crucial plus que jamais en ces circonstances, et nous avons à cœur de leur fournir des conditions qui vont de pair avec la reconnaissance immense que nous avons à leur égard, vu les risques auxquels ils s’exposent au quotidien.»

Une prime d’exposition clinique de 8 % a été accordée par Québec au personnel qui travaille auprès de personnes atteintes de la COVID-19 dans les urgences, aux soins intensifs, dans les cliniques, dans les CHSLD et dans le cadre de services paramédicaux.

Une prime de 4 % a également été accordée à tout le personnel du réseau de la santé incluant, notamment, les techniciens en laboratoire et spécialisés, les préposés à l'entretien ménager et le personnel qui répond aux appels de la ligne Info Santé 811.

Une prime de 8 % a également été accordée aux infirmières et aux infirmières auxiliaires, ainsi qu'une prime de 4 % destinée aux autres employés des milieux d’hébergement privés.

Une bonification de 4 $ du taux horaire des préposés aux bénéficiaires est aussi en vigueur depuis le 2 avril, et ce, pour une période de 16 semaines.

Toutes ces primes sont rétroactives au 13 mars 2020.