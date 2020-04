COVID-19: on répond à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

Écrivez-nous dès maintenant à l’adresse coronavirus@quebecormedia.com . Nous tenterons de répondre à votre question au cours des prochains jours.

Je suis une mamie de 75 ans sans maladie et sans médicaments. J’aimerais savoir si je peux manger les bons biscuits que ma petite-fille de 15 ans m’a cuisinés chez elle. Peuvent-ils être contaminés? (Mamie Lulu)

«Il est toujours possible que le virus ait contaminé la surface du contenant, dans la possibilité que votre petite-fille soit porteuse du virus. À la fin de leur préparation, les biscuits ne devraient pas être contaminés s'ils sont soigneusement manipulés, possiblement avec une spatule. Il faut éviter que votre petite-fille les touche directement avec ses mains.

Par mesure de sécurité, une fois que vous avez reçu les biscuits, il serait important de ne pas toucher directement leur contenant avec vos mains. Lavez le plat soigneusement avant de le manipuler.»

- Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM

Peut-on se déplacer avec notre auto dans une autre région pour aller faire du vélo sur les pistes cyclables? Nous sommes deux résidents qui habitons ensemble. (Germain Desormeaux)

«Les directives du gouvernement stipulent de ne pas se déplacer d’une région à une autre, sauf en cas de nécessité. En ce sens, il n’est donc pas encouragé de faire du vélo dans une autre région jusqu’à ce que de nouvelles directives de la santé publique soient émises à cet effet.

Cela n’empêche pas les cyclistes à pratiquer leur sport près de leur domicile, comme les gens le font à la marche ou à la course dans leur quartier, en respectant les règles de distanciation sociale. Par ailleurs, la circulation automobile a diminué de 70% à 90% dans certains secteurs, selon les moments de la journée. Vélo Québec considère que les routes, désertées par les voitures, sont ainsi très sécuritaires pour les cyclistes et peuvent même devenir une source d’exploration pour ceux qui ont toujours préféré s’en tenir aux pistes cyclables.»

- Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec

Est-ce que la COVID-19 peut entrer par les oreilles? Les masques ne les couvrent pas. (Robert Houle)

«Si le virus entre dans vos oreilles, il est peu probable qu'il puisse causer une infection, car il doit avoir accès aux voies respiratoires. Les microgouttelettes contaminées émises entrent principalement par la bouche et le nez et peuvent ainsi avoir accès aux poumons, permettant aux virus de s'y attacher et d'infecter les cellules cibles.»

- Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM

Je me demandais si la situation des foyers d'éclosion dans les CHSLD est un modèle qui se voit ailleurs dans le monde ou s’il est particulier au Québec? (Yvonne Lefort)

«Les résidences pour aînés de plusieurs pays où la COVID-19 est présente ont été gravement touchées et ce, peu importe le modèle de résidence. Les entrées et sorties du personnel, le va-et-vient dans ces établissements (livreurs, visite des proches, sorties de certains résidents plus autonomes, etc.) et le manque d’équipement de protection sont des facteurs qui ont permis au virus de se propager dans ces milieux de vie où la proximité est grande et les touchers professionnels fréquents.

On ne connaît pas encore toute l’ampleur de la situation, puisque certains pays n’ont pas comptabilisé le nombre de décès liés à la COVID-19 dans les résidences pour personnes âgées.»

- Marie-Emmanuelle Laquerre, professeure au département de communication sociale et publique de l’UQAM et chercheure membre de la Chaire sur le vieillissement et la diversité

