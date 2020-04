COVID-19: «On a besoin de vous», dit François Legault aux 9500 employés de la santé absents

Après avoir fait appel à l’armée pour s’occuper des aînés en CHSLD, le premier ministre, François Legault, a interpelé jeudi les quelque 9500 employés de la santé absents en lien avec la COVID-19 : «on a besoin de vous», leur a-t-il lancé.

• À lire aussi: COVID-19: Legault déplore encore plus d’une centaine de décès

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Environ 4000 de ces personnes sont absentes puisqu’elles sont infectées par le virus et en quarantaine. Mais le chef de la Coalition avenir Québec s’est adressé aux «5500 qui ne sont pas infectées» pour leur demander de venir prêter main-forte le plus tôt possible.

Photo Stevens Leblanc

«On a tous l'équipement de protection individuelle, puis il y a des directives claires qui sont envoyées partout pour ne prendre aucune chance, aucun risque pour votre sécurité », a-t-il précisé lors de son point de presse quotidien.

Le premier ministre s’est d’ailleurs inquiété de voir un nombre toujours plus grand de ces employés s’absenter (800 de plus que la veille, jeudi) et a ainsi justifié son appel aux Forces armées canadiennes pour recevoir l’aide de 1000 soldats.

«On est en train de rééplucher "Je contribue!” Au début, quand on regardait les gens qui voulaient être volontaires, on essayait de trouver des gens qui avaient des qualifications en santé. Là, je vous dis que ce qu'on cherche, c'est beaucoup des bras», a-t-il expliqué.

Plus de 100 nouveaux décès

Pour la quatrième fois depuis le début de la crise, le premier ministre François Legault a déploré plus d’une centaine de nouveaux décès liés à la COVID-19. Les autorités rapportent aussi près de 900 personnes infectées de plus que mercredi.

Photo Stevens Leblanc

Le nombre de cas confirmés grimpe plus précisément à 21 838, soit 873 de plus que la veille. Avec 109 décès additionnels, le décompte des morts se chiffre maintenant à 1243.

On retrouve maintenant 1411 personnes hospitalisées, une hausse de 133 patients. Parmi eux, 207 sont présentement traités aux soins intensifs, soit 8 de plus que la veille.