Crise dans les CHSLD: un meilleur accès aux soins à domicile aurait permis d’éviter le pire, juge Réjean Hébert

«Scandalisé» par la crise actuelle dans les CHSLD, l’ancien ministre de la Santé Réjean Hébert estime qu’un meilleur accès aux soins à domicile aurait permis d’éviter l’hécatombe qui frappe depuis quelques semaines les centres d’hébergement.

«C’était une catastrophe annoncée. Ça fait des dizaines d’années que je crie dans le désert qu’on n’a pas suffisamment de soins à domicile [...] Quand on est à domicile, on n’est pas dans un milieu de vie collectif. On reste dans un milieu où on a nos repères et il y a beaucoup moins de risques de pouvoir être contaminé par des infections comme celle que l’on connaît actuellement», a martelé à QUB radio, jeudi, le médecin spécialisé en gériatrie.

En ce sens, il se dit persuadé qu’un projet d’assurance autonomie, comme celui qu’il avait tenté de mettre en place lors de son passage au gouvernement, aurait aidé à mieux financer les soins à domicile.

M. Hébert juge ainsi que ce programme universel aurait permis à davantage de gens de rester chez soi au lieu de devoir être transférés en CHSLD.

«Je suis profondément convaincu qu’en implantant un mode de financement pour les soins à domicile et les soins de longue durée, on permettrait à des gens de rester plus longtemps à domicile. On aura toujours besoin des CHSLD pour les gens qui sont en bout de piste, mais on pourrait [les] réserver pour une certaine clientèle lourdement handicapée [...] et mieux doter les CHSLD de personnel», a-t-il souligné.