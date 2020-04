Des gadgets pour vous éviter de petits soucis ou de gros problèmes

Numériques et connectés, plusieurs appareils peuvent rendre de fiers services pour éviter de mauvaises surprises.

Combien d’entre vous coupent l’alimentation en eau de la maison ou de l’appartement avant de partir en vacances ou pour une sortie de quelques jours? Une fois sur deux, j’oublie de le faire. Cela vous est sans doute arrivé ou alors vous connaissez sans doute quelqu’un dont la maison fut inondée.

Quand ça fuit, cela provoque autant de dégâts qu’une inondation printanière.

Pour pallier les dégâts d’eau, il suffit d’un simple gadget appelé capteur de fuite qui vous permet de vous alerter sur votre téléphone intelligent. On les place près des appareils comme la laveuse, le lave-vaisselle, le réservoir d’eau chaude, etc.

iHome WiFi Battery Powered Dual Leak Sensor (iSB02)

Doté de deux capteurs, ce gadget alimenté par deux batteries AA longue durée peut détecter l’eau sur deux endroits grâce à sa sonde longue de six pieds. Connecté à votre réseau WiFi, vous serez prévenu par l’alarme sonore et sur votre téléphone intelligent dès la moindre trace de liquide. Site Web : www.ihome.com.

iHome

Vendu en ligne entre 45 et 73 $CA

Fibaro Flood Sensor HomeKit

De son côté, le capteur Fibaro nécessite un accès HomeKit tel un HomePod, iPad ou Apple TV pour se connecter. Également alimenté par pile, ce capteur d’eau capable de flotter est aussi doté d’un capteur de température qui vous prévient quand un tuyau d’eau atteint un seuil de température. Le gel qui peut faire éclater un tuyau est aussi à suspecter. Vous recevez une notification sur votre iPhone dès qu’un pépin survient. No modèle : FGBHFS-001.

Fibaro

Plus cher, comptez au moins 101 $CA pièce sur Amazon.ca.

Fibaro propose un modèle moins cher, 80 $CA (FGFS-101 ZW5) qui ne fonctionne pas avec HomeKit d’Apple.

Samsung capteur de fuite d’eau SmartThings

Dans l’écosystème SmartThings de Samsung, la sud-coréenne propose sa version de capteur de fuite. Connecté tel un objet Internet sous le protocole Zigbee 3.0, ce capteur de fuite fait partie de l’univers domotique qui assure aux appareils un langage universel.

Samsung

Presque tous les fabricants d’appareils numériques proposent leur version de capteur de fuite. Allez sur le site de votre équipementier préféré pour voir quels appareils sont offerts.

Avec coupure automatisée

Bon, être prévenu, c’est bien. Encore faut-il que quelqu’un ait accès au logement pour couper à la source l’approvisionnement en eau.

Pour les tuyaux en 0,5 et 1 po de diamètre, doté d’un robinet quart de tour, cette commande de valve ferme l’alimentation dès qu’un de ses trois capteurs détecte une fuite d’eau. Le cas échéant, une alerte est envoyée sur votre téléphone intelligent.

Pensons au système Guardian Leak Prevention, vu sur Amazon.ca et BestBuy.ca, compter plus de 425 $ environ.

Guardian

De son côté, HydroSolution offre un système comparable, le détecteur de fuite wifi Akwa.

Détecteur de porte mal fermée

Que ce soit une porte de garage ou celle d’un réfrigérateur laissée entrouverte, vous serez prévenu à temps avec ces détecteurs.

Sur monoprice.com, le détecteur intelligent de porte et fenêtre Stitch https://www.monoprice.com/pages/stitch vous avertit qu’une porte-fenêtre, un tiroir important, une boîte aux lettres ou la porte du congélateur ou du garage est mal fermée. L’appareil se compose de deux pièces qui doivent être face-à-face pour indiquer une fermeture complète.

Contre 60 $US, cette commande à distance Tailwind IQ3 qui fait appel à Bluetooth et au GPS permet d’ouvrir et de fermer automatiquement votre porte de garage quand vous vous en approchez ou en éloignez et de la fermer automatiquement.

La prévention est toujours un bon moyen de réduire les coûts élevés et l’anxiété.