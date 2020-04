Êtes-vous toujours bien assuré une fois en chômage temporaire?

Depuis un mois, des centaines de milliers de personnes ont été mises à pied pour une durée « temporaire ».

Quel est l’impact d’un épisode de chômage sur les assurances collectives ?

Il n’y a pas de réponse unique. Ça dépend des clauses du contrat d’assurance et de la santé financière de l’employeur.

Trois types de contrats

Pour ce qui est des contrats, ils sont de trois types, explique Frédéric Venne, associé chez Normandin Beaudry, un courtier en assurances collectives.

Certains ne comportent pas de clause de « continuation » en cas de mise à pied temporaire. Autrement dit, les employés se retrouvent sans aucune protection dès qu’ils cessent de recevoir leur paye.

À l’opposé, des contrats conservent intégralement les garanties durant la période de chômage. Entre les deux, il y a des régimes qui maintiennent une couverture partielle, ils sont très répandus. Généralement, ce sont les assurances salaire (invalidité) qui sautent.

Dans le contexte exceptionnel, certains assureurs se montrent ouverts à maintenir la couverture en invalidité pour des contrats qui ne le prévoyaient pas. Les primes pour la protection doivent évidemment être payées.

Qui paie les primes ?

Le paiement des primes d’assurance est souvent partagé entre l’employeur et l’employé. La répartition peut varier de multiples façons.

En ce moment, on trouve des entreprises qui n’ont plus les moyens de payer leur part des primes et sont contraintes à mettre le plan de protection sur la glace.

D’autres employeurs qui ne sont pas en manque de liquidités offrent quant à eux d’assumer la part de l’employé le temps de la crise.

Ce qu’on voit le plus souvent, de l’avis des courtiers consultés, ce sont des patrons qui déboursent toutes les primes, mais qui demandent à leurs employés qu’ils remboursent leur part à la reprise des activités.

Dans d’autres cas, ils n’ont pas le choix d’exiger que leurs employés poursuivent les paiements de leurs primes pendant qu’ils sont au chômage, n’ayant pas les reins assez solides pour avancer la part du personnel.

L’assurance médicaments, le nœud de l’affaire

Les régimes d’assurances collectives comprennent tous un volet d’assurance médicaments, incontournable au Québec. Impossible de ne pas être couvert, c’est le bout un peu compliqué de l’affaire.

Explications :