Étude sur l'immunité collective: un taux de contamination de 1,82 %

TROIS-RIVIÈRES – Une personne sur cinquante serait asymptomatique, c’est-à-dire infectée de la COVID-19 sans pour autant présenter de symptômes, selon l’analyse préliminaire d’une étude menée à Trois-Rivières.

Cette étude baptisée DECOPA pour «Dépistage de la COVID-19 dans une population asymptomatique communautaire», et menée du 14 au 17 avril, indique que seulement 1,82 % des participants ont obtenu un résultat positif.

«Il s’avère que le nombre de porteurs asymptomatiques est très faible, ce qui a de quoi rassurer la population et les autorités», a fait savoir Alexis Danylo, médecin-infectiologue au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ), en rappelant que le projet DECOPA était le premier centre de dépistage communautaire au Québec.

Pour y arriver, une équipe de chercheurs s’est concentrée sur 330 volontaires, des employés de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) âgés de moins de 70 ans et résidant en Mauricie. Ainsi, de ce groupe, seulement six personnes étaient atteintes de la COVID-19, soit l’équivalent d’une personne sur 50 qui est infecté sans avoir de symptômes.

La recherche, a expliqué le Dr Danylo, «visait à évaluer s’il y avait un grand nombre de porteurs de la COVID-19 asymptomatiques dans une population sujette à des mesures de distanciation sociale. Cette donnée est importante, car bien que la contagiosité des porteurs asymptomatiques soit inconnue, ces individus pourraient contribuer à la transmission de la maladie sans même le savoir».

«Les données obtenues pourront avoir de multiples retombées immédiates [et] pourraient permettre de revoir le modèle de distanciation sociale, d’évaluer les projections sur les taux potentiels d’hospitalisation et d’estimer si une forte ou faible proportion de la population est susceptible d'avoir développé une immunité et ainsi être mieux préparée pour une seconde vague», a ajouté Hugo Germain, professeur au Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR et l’un des cochercheurs principaux.

Le projet s’est concentré sur cet échantillon, car les employés de l’UQTR ont reçu les directives de distanciation sociale décrétées par le gouvernement provincial en mars.

Les 330 volontaires ont passé les tests par prélèvements oropharyngés et des voies nasales, qui permettent de détecter le virus par la présence d’acides nucléiques viraux.

Outre l’UQTR, le CIUSSS et le Cégep de Trois-Rivières collaborent à ce projet.