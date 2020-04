Grandes surfaces versus autres commerces: Jacques Tanguay dénonce les inégalités

QUÉBEC | L’homme d’affaires de Québec Jacques Tanguay déplore les inégalités causées par le fait que certains magasins à grande surface sont demeurés ouverts au détriment d’autres commerces depuis le début de la crise sanitaire.

Le 23 mars dernier, le premier ministre du Québec, François Legault, a ordonné la fermeture de toutes les entreprises et de tous les commerces non essentiels.

La chaîne québécoise Ameublements Tanguay vend notamment des meubles et des électroménagers. Toutefois, de grands joueurs comme Costco, Walmart et certaines quincailleries ont continué de proposer ces produits alors que leurs emplacements physiques sont demeurés ouverts.

M. Tanguay laisse au gouvernement la décision de rouvrir les commerces qui ont été fermés depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

«On est fin prêts, il y a eu au niveau du commerce de détail, malheureusement, pis ça n’a pas été voulu, des inégalités et il faut que ça soit corrigé à l’heure actuelle», a lancé Jacques Tanguay, jeudi, dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles.

«[Les quincailleries] vendent de l’électroménager et de l’électronique, les Costco et les Walmart vendent n’importe quoi. Ça, ça nuit à beaucoup de détaillants québécois qui ont investi, à travers les années, des sommes incroyables. Ce n’est pas une situation idéale, et il faut que ça soit corrigé le plus rapidement possible», a ajouté l’homme d’affaires.

Il attend impatiemment que les autorités de santé publique et le gouvernement Legault prennent la décision de rouvrir certains commerces.

Dès que la réouverture sera possible, Ameublements Tanguay procédera à des changements importants dans ses magasins. Les heures d’ouverture seront notamment modifiées.

En attendant, le site web a été mis à jour pour permettre de visualiser plus de produits et améliorer l’expérience d’achat pour les clients. Cela représentait des investissements d’environ 13 millions $.