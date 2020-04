Invalider le confinement avec les tribunaux, vraiment?

Les droits des uns s’arrêtent là où ceux des autres commencent. Cette maxime n’a jamais été aussi évocatrice que maintenant, en ces temps de crise. Il y a des moments où l’intérêt collectif doit primer sur l’intérêt personnel, quand c’est fait sans abus, comme c’est le cas en ce moment, et c’est pourquoi je suis très perplexe concernant l’action qu’un avocat a entreprise devant les tribunaux pour tenter de mettre fin au confinement.

SAVOIR FAIRE LA PART DES CHOSES

Je suis un fervent défenseur des droits et libertés, mais j’approuve totalement les actions des gouvernements Legault et Trudeau sur les mesures de confinement pour sauver des vies... celle de notre père, de notre mère, de notre frère... La vie humaine doit primer.

Quand j’entends parler d’une procédure en habeas corpus, qui est une notion juridique énonçant une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement ou privé de sa liberté, et qui s’oppose vivement à l'arbitraire qui permettrait d'arrêter ou retenir contre son gré n'importe qui sans raison valable... je me dis woh! Là, on déraille! Et ça ne me rend pas trop fier de ma profession.

HABEAS CORPUS «sois maître de ton corps»

Vraiment? On n’est pas du tout dans le principe de l’habeas corpus, qui défend des gens qui ont subi des abus, ont été détenus ou privés de leur liberté sans raison valable, dont on a bafoué les droits... Ici, on parle d’une pandémie mondiale qui cause des milliers de morts et qui pourrait en causer beaucoup plus si on ne prend pas les mesures nécessaires. On nous suggère de rester à la maison pour le bien-être de nos proches; il y a des interdictions de rassemblement parce qu’on sait que c’est comme ça que le virus se propage. Le gouvernement agit pour nous protéger et protéger nos proches de la manière la moins contraignante possible, dans une crise sans précédent. On n’est pas du tout en train de bafouer les droits ou la liberté des gens et il n’est pas du tout justifié de parler d’habeas corpus, à moins de déformer complètement ce principe essentiel!

DES LOIS QUI ONT DES DENTS

Ce n’est pas pour rien que la Loi sur la santé publique, la Loi sur la quarantaine et la Loi sur les mesures d’urgence ont des dents. Oui, des dents très longues et aiguisées, parce que ces lois donnent beaucoup de pouvoir aux autorités sanitaires en temps de crise. Elles servent à contrer une menace imminente, un danger pour le pays et sa population. Ces lois ne datent pas d’hier. Heureusement, on n'en a pas eu trop besoin avant, mais maintenant, oui. Elles ont été faites pour ce genre de situations. On peut remonter loin dans l’histoire pour voir qu’il y a toujours eu des lois pour contrer les menaces qui pourraient porter atteinte au pays et à sa population. Cependant, à l’époque, c’était prévu davantage pour les guerres.

LA PÉDALE DOUCE

En ce moment, que ce soit au provincial ou au fédéral, on n’utilise qu’une infirme partie des pouvoirs qu'accordent ces lois... On pourrait agir d’une manière beaucoup plus radicale, comme on le voit en France ou en Italie. Les gouvernements, ici, malgré la gravité de la situation, font tout pour appliquer ces pouvoirs de manière à ce que ce soit le moins contraignant possible pour la population, et de manière graduelle. On est très loin de la privation de liberté contre son gré ou de l’abus.

DÉFAUTS DU RECOURS

On remet en question, dans le recours, le fait qu’il y ait une menace grave contre la santé de la population, réelle ou imminente, qui exigerait l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de la population... comme le prévoit l’article 118 sur la santé publique. Il faut vivre dans un autre monde pour penser qu’il n’y a pas de menace réelle et imminente en ce moment.

De plus, on prétend que l’article 119 de cette même loi n’a pas été respecté: «L’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou , avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours». On voit très bien, à la lecture de cet article, que c’est un choix qu’a le gouvernement dans l’application du renouvellement de l’état d’urgence. Le mot «ou» est très important. De toute manière, ce serait aux partis de l’opposition de faire valoir cette disposition s’ils sentaient que le gouvernement abusait de son pouvoir. Au contraire, je me réjouis de voir que les politicailleries partisanes ont été mises de côté à l’Assemblée nationale pour faire front commun et vaincre l’ennemi.

GÉRANT D’ESTRADE

Cette procédure sera une perte de temps pour le système judiciaire et le gouvernement, qui a beaucoup d’autres chats à fouetter pour nous faire passer au travers de cette crise sans trop de dommages.

Je rappelle que je suis un farouche défenseur des droits et libertés individuelles, mais, en ce moment, je suis davantage pour le plus grand principe juridique que je connaisse: «Le gros bon sens». Et en ce moment, le gros bon sens dicte de laisser le gouvernement gérer la situation pour passer au travers et d'être conscient que ça aurait pu être pire sans une intervention énergique.

Petite analogie, en terminant. Tout ça me rappelle mon cabinet. Quand nous faisons des contrats ou des conventions d’actionnaires et que, des années plus tard, les clients nous reviennent en disant: «J’ai payé pour rien, je ne m’en suis pas servi», on leur répond: «Justement, si tu ne t’en es pas servi, c’est que le contrat était bien fait!» Faites le parallèle: ne reprochez pas aux gouvernements le fait que ça se soit passé mieux que prévu et que la crise n’ait pas dégénéré en disant qu’ils ont été trop sévères... Non, c’est parce qu’ils prennent les moyens adéquats que ça ira bien! L’humain est ainsi fait... C’est si facile de revenir en arrière et d’analyser la situation passée en bon gérant d’estrade. C’est autre chose d’être au front et d’essayer de prévoir les coups en nageant dans l’inconnu.