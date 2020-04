Je reste chez nous

Coup de cœur :

Web : Les avancées de la recherche

Alors que la pandémie de la COVID-19 suscite des inquiétudes renouvelées et dans un contexte où nos connaissances sur la question progressent de jour en jour, la SAT et la Faculté de médecine de l’Université de Montréal organisent ce soir et demain deux discussions diffusées en ligne à travers lesquelles le public pourra poser des questions en direct. Au programme ce soir : les avancées de la recherche, avec les spécialistes Nathalie Grandvaux et Christian Baron. Au programme demain : les implications du confinement sur les gens plus à risque, avec les spécialistes Isabelle Peretz et la Dre Anne-Sophie Thommeret-Carrière.

Ce soir à 17h30 sur la page Facebook de l’événement «Échangez avec les spécialistes de la santé!»

Je reste :

Cinéma

Step Across the Border

La plateforme de cinéma documentaire Tënk propose le film «Step Across the Border», réalisé en 1990 par Nicolas Humbert et Werner Penzel. Le long métrage biographique dresse le portrait du compositeur et guitariste anglais Fred Firth.

Disponible depuis le 17 avril sur tenk.ca

Sport

Les Canadiens soulèvent la Coupe Stanley de 1993

Alors que le monde du hockey est présentement paralysé par la pandémie de la COVID-19, TVA Sports propose cette semaine de revivre les séries éliminatoires de 1993 au terme desquelles les Canadiens de Montréal ont remporté leur dernière Coupe Stanley alors qu’ils affrontaient les Kings de Los Angeles. Les matchs sont diffusés tous les soirs, depuis lundi jusqu’à samedi.

Ce soir à 19h sur TVA Sports

Musée

Dans les coulisses du MBAM

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) profite de ce temps d’arrêt forcé, alors que les musées et théâtres sont présentement fermés pour une période indéterminée, pour diffuser via leurs réseaux sociaux de courtes capsules dressant le portrait des différents professionnels ayant à travailler au cœur de l’institution montréalaise. Trois métiers ont pour le moment été abordés, à savoir restaurateur d'oeuvres d'art, conservatrice et art-thérapeute. D’autres capsules sont également à venir.

En ligne depuis le 26 mars sur le site officiel du musée ou sur facebook.com/mbamtl

Concert

Évelyne Brochu

La comédienne et chanteuse Évelyne Brochu dévoilait la semaine dernière un concert enregistré au studio B12 à travers lequel elle présente, accompagné de ses musiciens, quatre pièces de son premier album intitulé Objets perdus. La chanteuse propose des sonorités d’une grande douceur, très proches de la chanson française.

Disponible depuis le 15 avril

Exposition

Ce qui du monde se prélève permet à l’œil de s’ouvrir

Présentée par le Collectif 20 de l’UQAM, l’exposition virtuelle « ce qui du monde se prélève permet à l’œil de s’ouvrir» est actuellement disponible en ligne. Des artistes Maude Arès, Amélie Proulx, Giorgia Volpe et Shabnam Zeraati, l’exposition explore nos relations avec l’environnement et le vivant.

Disponible en ligne du 20 au 26 avril sur galerie.uqam.ca

Album

Le sens de la dérive - Monsieur Raph

L’auteur-compositeur-interprète Monsieur Raph propose avec «Le sens de la dérive» un premier album complet en carrière. Le musicien y dévoile des sonorités à mi-chemin entre la chanson francophone et la musique du monde.

Disponible depuis le 10 avril

Jeux de société

Catan

Alors que plusieurs familles et colocataires sont présentement confinés, l’éditeur et distributeur de jeux Asmodee propose une vaste sélection de jeux de société téléchargeables gratuitement dans le cadre de sa nouvelle initiative intitulée "Imprimez et jouez". Parmi eux, il sera notamment possible de jouer à Dixit, Spot It !, Timeline Classic et Catan.

Disponible depuis le 7 avril

Documentaire

Lettre à G – Repenser notre société avec André Gorz

Le documentaire « Lettre à G – Repenser notre société avec André Gorz», des réalisateurs et auteurs Victor Tortora, Julien Tortora, Charline Guillaume et Pierre-Jean Perrin, est consacré à la vie et aux travaux du philosophe et journaliste André Gorz, pionnier de l’écologie politique.

Disponible jusqu’au 25 avril sur andregorz.fr