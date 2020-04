Joe Biden et les allégations d’agressions sexuelles

Depuis quelques semaines déjà, des chroniqueurs de certaines publications et certains lecteurs de ce blogue se demandent si Joe Biden ne jouit pas d’un traitement de faveur dans la couverture des allégations d’agression sexuelle qui pèse sur lui.

Avec raison, on a déploré des déclarations de Donald Trump et les nombreuses accusations à son endroit ont obtenu une large couverture médiatique. Ce fut le cas aussi pour Bill Clinton. Pour autant que cette couverture puisse être parfois démesurée, elle est méritée.

Je comprends également le questionnement de ceux et celles qui s’étonnent du fait que Biden semble jouir d’un passe-droit. N’encourage-t-on pas toutes les femmes à s’exprimer? Biden lui-même n’a-t-il pas donné son appui au mouvement #MeToo? N’a-t-il pas également affirmé qu’on devait croire toutes les femmes?

Les premières mentions de gestes déplacés de la part du candidat démocrate ont été associées à son style familier. Biden est reconnu pour ses poignées de main vigoureuses, sa manie de toucher les gens et ses généreuses accolades. Il a reproduit ses gestes à répétition avec des femmes, mais avec des hommes aussi. Qu’on le croit ou pas dans ses justifications, je crois que son historique en la matière expliquait qu’il y ait au moins un doute raisonnable sur la nature de son comportement.

Si plusieurs ont passé l’éponge sur cette manie d’entrer dans la bulle des gens sans demander l’autorisation au préalable, ce dont l’accuse une ancienne collaboratrice justifie un examen encore plus minutieux.

Tara Reade, qui travaillait pour Biden alors qu’il était sénateur au début des années 1990, prétend que son ancien patron l’aurait agressé, allant jusqu’à lui caresser les parties génitales avec ses doigts. Elle mentionne également avoir rapporté l’incident et que ce serait pour cette raison qu’elle aurait perdu son poste.

Comme c’est trop souvent le cas pour les dossiers de cette nature, les faits allégués remontent à une période lointaine et l’entourage de Biden dément avoir été informé d’une quelconque manière par Mme Reade. Devant l’absence de preuves, qui doit-on croire? À l’ère du #MeToo, on se serait attendu à ce que les témoignages de Mme Reade circulent plus largement et que les médias s’y intéressent encore plus.

L’histoire de Mme Reade semble obtenir un nouveau souffle cette semaine. Je dénote un intérêt accru et je dénombre plus d’articles sur le sujet. Non seulement on doit démontrer que Joe Biden de jouit pas d’un traitement de faveur, mais on insiste pour qu’il étoffe sa version des faits.

Les responsables de la campagne de l’ancien vice-président doivent donc composer avec les demandes des journalistes et on relance également des anciens opposants à l’investiture comme Bernie Sanders ou encore les femmes qui sont envisagées pour devenir la colistière.

On sent dans les réponses de tout ce beau monde qu’on marche sur des œufs. Si les Sanders, Klobuchar ou Whitmer insistent sur le fait que toutes les femmes doivent être écoutées, ils invitent tous à la plus grande prudence, relevant chaque fois que c’est une question d’ordre personnel.

À la lumière des informations qui précèdent, puis-je conclure que Joe Biden bénéficie d’un traitement de faveur de la part des médias? Moins évident qu’il n’y paraît de trancher. S’il semble y avoir moins d’acharnement à l’endroit de Biden qu’à l’endroit de Trump ou de Clinton, je crois que c’est en raison de la réputation des hommes impliqués.

Trump et Clinton ont régulièrement fait la manchette pour des histoires d’infidélités ou de conduite inappropriée. Au-delà des faits avérés, les journaux à potin n’ont jamais manqué de matériel pour relayer des histoires qui circulent encore en 2020. Jusqu’aux récentes allégations de Tara Reade, on pouvait déplorer le côté trop «chaleureux» de Biden, mais sa réputation d’homme intègre n’a jamais été remise en question.

Si je souhaite qu’on étudie le dossier de Tara Reade avec minutie, je crois également que le Parti démocrate gère bien cette situation délicate. On ne peut jouer les justiciers inébranlables lorsque les accusations concernent Donald Trump et ne pas exiger de la part de Biden une reddition de compte complète.