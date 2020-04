La COVID-19 atteint maintenant les États majoritairement blancs et républicains

Tout comme moi vous aviez peut-être entendu des commentaires selon lesquels la COVID-19 ne touchait que les grands centres urbains majoritairement démocrates. Des États dont la population est très diversifiée et où on retrouve beaucoup de représentants des minorités.

Vous vous doutez que ces États ont été touchés en premier en raison de leur rôle prépondérant au plan commercial et touristique. La COVID-19 ne fait pas de politique et elle touche désormais l’ensemble du territoire américain.

Les États qui souhaitent la fin du déconfinement et qui pressent le président Trump d’accélérer le processus sont tous républicains. Des données publiées hier par le démographe William H. Frey devraient les encourager à revoir leur position, tout comme elles devraient tempérer l’enthousiasme du président. Une fois de plus, il s’agit d’un rappel qu’un déconfinement et une relance économique trop rapides pourraient avoir des conséquences funestes.

L’analyse des données permet de constater rapidement que si des États républicains se croyaient à l’abri du virus ou que les consignes des responsables de la santé publique pouvaient être appliquées de manière plus souple, ils sont dans l’erreur. La situation a évolué depuis quelques semaines et on ne peut qu’observer une hausse des cas d’infection.

Source William H. Frey

Une caractéristique commune des régions ou circonscriptions identifiées dans les statistiques de Frey réside dans le fait qu’elles ont toutes appuyé Donald Trump en 2016. Normalement, on s’attend à ce qu’elles se rangent encore massivement derrière le président sortant. Il est tout de même permis de se demander si leur confiance ne sera pas un peu affectée par la réponse chaotique du président à la propagation de la COVID-19.

Lorsque plus de gens de ces circonscriptions seront touchés par la maladie ou par les décès de leurs proches, vont-ils déplorer les attaques du président contre ceux et celles qui le mettent en garde? Lorsque le président contredit les experts de son propre gouvernement, sera-t-on aussi indulgents devant son déni des études scientifiques?

Je voulais partager le travail de Frey pour souligner que, tout comme c’est le cas chez nous, les dirigeants américains devront être très prudents dans la façon de gérer le déconfinement et les mesures de distanciation sociale.

Plusieurs pays dans le monde ont été frappés durement avant qu’on ne constate les ravages du virus en Amérique. Ces pays ont varié les approches et nous pouvons tirer des leçons des bonnes et des moins bonnes expériences. Souhaitons que les dirigeants américains cessent de jouer la carte politique et que les manifestants qui revendiquent la fin immédiate du confinement finissent pas entendre raison.

Au-delà du fait que les chiffres de Frey démontrent l’étendue de la bêtise de «l’hypothèse» selon laquelle la COVID-19 frappe d’abord des démocrates, ils démontrent une fois de plus que pour lutter contre la propagation il doit y avoir une stratégie nationale et une approche concertée. Une collaboration comme celle lancée par Andrew Cuomo et Donald Trump mardi devrait être encouragée et, surtout, maintenue.