La Fête de la pêche est annulée

QUÉBEC | La Fête de la pêche, qui était prévue au début du mois de juin, a dû être annulée jeudi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en raison de la pandémie de COVID-19.

Chaque année, la Fête de la pêche permet aux résidents du Québec de pêcher sans permis pendant trois jours partout dans la province.

Le ministère a également annoncé l’annulation des activités du Programme de soutien à l'ensemencement des lacs et des cours d'eau (PSELCE) et du programme Pêche en herbe pour l'été 2020.

Le MFFP a rappelé aux amateurs de pêche, de chasse et de piégeage l’importance de respecter les directives émises par la Direction générale de la santé publique relativement à la pandémie de coronavirus. Ainsi, il leur recommande de ne pas se déplacer dans une autre ville ou région, d’éviter les rassemblements intérieurs et extérieurs, de maintenir une distance de deux mètres avec les autres et de ne pas faire de camping dans les zones d'exploitation contrôlée (zecs).