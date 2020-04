Le PQ propose de rouvrir les libraires avec «commande pour emporter»

Le Parti québécois propose de rouvrir les librairies sous une formule «commande pour emporter» au moment où les ventes de livres en ligne connaît une véritable explosion.

Le risque d’accroître la contagion avec une telle mesure n’est pas plus élevé qu’en gardant les restaurants ouverts sous le même mode de fonctionnement, fait valoir la porte-parole du parti en matière de culture, Méganne Perry Melançon.

« Si on assure le respect des règles sanitaires et de distanciation, on n'a pas à craindre la propagation du virus. D'autres commerces le font. C'est rapide, ça fonctionne bien, et ça peut être déployé dès maintenant », estime la députée de Gaspé.

Au cours des prochains mois, les lecteurs seront nombreux au Québec et les libraires indépendants pourraient tirer avantage d’une telle mesure, ajoute-t-elle.

« La formule que nous proposons comporte de nombreux avantages : non seulement les lecteurs auront directement accès aux produits qu'ils convoitent, mais les libraires en profiteront également, notamment en évitant les frais de livraison. Pour un petit commerce indépendant, cela peut changer la donne », affirme Méganne Perry Mélançon dans un communiqué diffusé jeudi.

De nombreux pays européens ont démontré qu’il était possible de garder ouvertes les libraires sans accroître le risque de contamination, fait-elle valoir. Notamment à Berlin, en Allemagne, où les libraires sont restées ouvertes durant le confinement puisqu’elles étaient considérées comme essentielles.

Cette proposition du Parti québécois intervient à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, une célébration décrétée par l’UNESCO en 1995.

Si les ventes en magasin sont au point mort dans les libraires indépendantes du Québec depuis le début des mesures de confinement, c’est un tout autre scénario sur internet.

Le site transactionnel les libraires.ca (plus de 100 librairies indépendantes du Québec, des Maritimes et de l’Ontario) rapporte une augmentation de 1200 % des commandes en ligne depuis le 11 mars.

Ses clients semblent aussi particulièrement enclins à encourager la littérature d’ici comme le démontre l’augmentation de 577% des ventes de livres d’éditeurs québécois sur leslibraires.ca du 11 mars au 22 avril 2020 (par rapport aux mêmes dates en 2019).