Le saccage au tennis

Dieu que mon ami Eugène Lapierre doit se sentir mal aujourd’hui. C’est un véritable saccage au sein de Tennis Canada qu’il a été obligé de faire avec les grands patrons du tennis canadien au cours des derniers jours.

Des dizaines d’employés qui adoraient leur emploi se retrouvent au chômage et vont aller gonfler les pensionnés de Justin. Nos pensées doivent se tourner vers eux en tout premier. C’est une très grande épreuve qu’ils doivent surmonter. Il va falloir continuer à payer le loyer, la location de l’auto, la bouffe des enfants et les autres dépenses qui étaient encore normales il y a cinq semaines.

Statut plus précaire

Même les privilégiés que sont Stéphane Bruneau et Guillaume Marx, les entraîneurs de Bianca Andreescu et de Félix Auger-Aliassime, doivent payer un prix pour conserver leur emploi. Les deux étaient payés par Tennis Canada et, ce faisant, ils jouissaient d’une liberté d’action sans pareille dans le tennis. À l’avenir, ce sont Bianca et Félix qui vont payer leurs salaires.

J’espère que les deux entraîneurs vont se sentir aussi libres pour faire preuve d’autorité morale, mais le danger est maintenant là. « The one who pays the bill calls the shots. » Celui qui paye le salaire décide comment ça va se passer, est une traduction convenable.

DANS LE CALEPIN | Le croiriez-vous, Samuel Girard, de l’Avalanche du Colorado, grand joueur de poches devant l’Éternel, a contacté Marc Lajoie, le commissaire de l’Association nationale de poches. (ANP). Son agent André Ruel a même fait parvenir une vidéo témoignant des exploits gargantuesques de Samuel avec une poche dans la main. On suit le dossier. Gargantua était évidemment un personnage un peu Capitaine Bonhomme de Rabelais.