Les militaires sont aptes à intervenir dans les CHSLD, selon un militaire retraité

Les militaires ont une formation de premiers soins et savent manipuler des équipements de protection qui servent en CHSLD, assure Jocelyn Démétré, capitaine retraité des Forces armées canadiennes.

Le premier ministre François Legault a tout faux lorsqu’il admet que de recourir à l’aide de l’armée est une situation «un peu gênante», selon lui.

«Le premier ministre est encore une fois maladroit avec ses propos. Après l’avoir été un petit peu avec les infirmières, les préposés, les syndicats et même les médecins, là c’est le tour de l’armée», a d’abord lancé M. Démétré en entretien avec Richard Martineau à QUB radio.

Écoutez l'entrevue complète ici:

«Ça ne sera pas l’idéal, mais au moins ça va être des bras pour nous aider», avait déclaré le premier ministre François Legault à son point de presse quotidien de mercredi, après avoir réclamé l’aide de 1000 militaires.

«Il n’a juste aucune idée des capacités de l’armée. Il a été tellement méprisant dans ses propos en disant qu’on n’a aucune capacité médicale et qu’on ne sait pas comment manipuler les appareils de protection et que c’est mieux que rien», a témoigné l’ancien militaire.

Une formation étendue

Jocelyn Démétré affirme que la formation des militaires s’étale sur beaucoup plus de champs de compétences que le public ne pourrait le croire.

«Chaque militaire est qualifié premiers soins de base. Ça, c’est une qualification qui est détenue tout au long de sa carrière. [...] On a des entraînements individuels et collectifs toutes les années et les premiers soins font partie de ça», a rapporté l’invité de l’émission «Politiquement incorrect». Les soldats suivent aussi un cours sur les éléments nucléaires bactériologiques et chimiques en matière de décontamination et de prévention.

S’il le faut, les militaires peuvent même se mettre aux fourneaux. «Quand j’étais avec mes hommes en Afghanistan, ça arrivait qu’avec mes gars, entre 2-3 opérations de combat, on prenait le contrôle de la cuisine et on donnait une pause aux cuisiniers», a-t-il indiqué.

Un devoir pour le premier ministre

Le capitaine retraité croit que tout premier ministre au pouvoir devrait suivre une formation pour mieux connaître les capacités des militaires sur le terrain.

Selon lui, le déploiement des forces armées canadiennes aura un impact immense dans la bataille contre la COVID-19 menée dans les CHSLD de la province.