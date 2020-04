Les Montréalais perdent 117 heures dans la congestion routière

MONTRÉAL – En 2019, les Montréalais ont perdu en moyenne 117 heures en étant retardés par la congestion routière, ce qui équivaut à être pris dans le trafic pendant presque cinq journées entières par an, selon un classement de la firme INRIX.

Parmi six grandes villes canadiennes analysées, Montréal arrivait au deuxième rang, devancée seulement par Toronto, où la congestion routière meublait annuellement 135 heures de ses résidents. À l’autre opposé du spectre se trouvait Edmonton, avec seulement 11 heures passées annuellement dans la congestion routière.

En 2019, le nombre d’heures dans le trafic a augmenté de 11 % à Montréal par rapport à 2018, alors qu’il a diminué de 6 % à Toronto.

Évidemment, la situation a bien changé depuis la crise de la COVID-19, alors que les rues montréalaises sont nettement plus vides qu'à l'habitude.

Selon la Communauté métropolitaine de Montréal, les coûts de la congestion dans le Grand Montréal s’élevaient à 4,2 milliards $ en 2018.

Dans le monde

À l’échelle mondiale, on retrouve en première place du palmarès la capitale colombienne Bogota, suivie de Rio de Janeiro au Brésil, puis de la capitale du Mexique, Mexico. À Bogota, les conducteurs passaient 191 heures, soit plus d’une semaine par an, dans le trafic.

Montréal et Toronto occupent, respectivement, les 28e (31e en 2018) et 19e places (17e en 2018) mondiales. La métropole québécoise a ainsi grimpé dans le classement des villes plus congestionnées et Toronto a descendu.

Le classement paru en mars dernier compare plus de 975 villes dans 43 pays.

La firme INRIX constate une baisse notable de la congestion routière dans les villes américaines en raison de la pandémie de COVID-19. Le 24 mars dernier, elle soulignait qu’en trois semaines, le COVID-19 a accompli ce que des générations d’urbanistes et de décideurs politiques ont tenté sans succès.