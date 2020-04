Letang avait vu venir la crise

Les Penguins se trouvaient à Columbus, où ils s’apprêtaient à affronter les Blue Jackets, lorsque Gary Bettman a annoncé la suspension de la saison de la LNH, le 12 mars. Si plusieurs ont été surpris par cette décision et ont mis du temps à croire que le report durerait plusieurs semaines, ce n’est pas le cas de Kristopher Letang.

Invité par la LNH à participer à une vidéoconférence en compagnie de Pierre-Luc Dubois, David Perron et Anthony Duclair, le défenseur des Penguins a fait savoir qu’il avait des «informateurs» bien branchés dans le domaine de la santé.

«Les parents de ma conjointe sont médecins. Je savais ce qui s’en venait. On l’avait vu venir, a raconté Letang, joint depuis sa demeure dans la région de Pittsburgh. Ça faisait quelques jours que je disais aux gars que ça allait durer plusieurs mois. Personne ne s’attendait à ça, c’était irréaliste.»

Évidemment, la crise dans laquelle est plongé le Québec n’est rien pour rassurer les Letang. La situation a beau sembler sous contrôle en dehors des CHSLD et des résidences pour personnes âgées, les risques d’infection sont tout de même présents pour ceux qui côtoient des malades tous les jours.

«Je reste à l’affût de tout ce qui se passe et des dangers que le virus amène. On espère et on souhaite qu’ils (ses beaux-parents) demeurent en santé. C’est une situation délicate et stressante pour ma femme», a indiqué l’athlète de 32 ans.

Duclair confiné à Ottawa

Preuve que plusieurs personnes ignoraient la gravité de la pandémie, les Sharks de San Jose ont continué de tenir des rencontres au SAP Center, malgré les recommandations contraires de l'Office de la santé publique du comté de Santa Clara, où se trouve San Jose.

Par conséquent, quatre membres des Sénateurs, dont trois joueurs, qui avaient rendu visite aux Sharks dans la semaine précédant l’arrêt des activités dans la LNH ont contracté le virus.

Une situation qui a incité Anthony Duclair à demeurer dans la région de la capitale fédérale au lieu de rentrer à Pointe-Claire.

«On m’a dit qu’il était préférable que je reste à Ottawa parce que quelques gars de l’équipe avaient été affectés par le virus. Au moins, c’est près de la maison, même si je n’ai pas encore eu la chance de voir ma famille et mes parents», a déclaré Duclair, qui était en voie de connaitre la meilleure saison de sa carrière.

Au moins, comme tout le monde l’a constaté depuis le début de cette crise, la technologie permet de rester en contact avec ses proches.

«Je joue à Fortnite avec mes cousins», a lancé Duclair.

Déjà fort populaire, il semble que ce jeu vidéo soit devenu le sport national des confinés.