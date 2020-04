L’hiver n’a pas dit son dernier mot sur la Côte-Nord

L’hiver n’a pas dit son dernier mot dans l’Est-du-Québec. Une partie de la Côte-Nord a été frappée par une tempête de neige au cours des dernières heures.

Les fortes rafales causaient encore de la poudrerie par endroit jeudi matin.

Une vingtaine de centimètres de neige étaient attendus à Sept-Îles. Les précipitations devraient cesser en mi-journée.

La pandémie de la Covid-19 a un impact sur les opérations de déneigement à la Ville de Sept-Îles. L’équipe des travaux publics a dû être divisée en deux pour prévenir la transmission du coronavirus.

«Une équipe travaille de jour et une équipe travaille de soir. Alors, à défaut d’avoir beaucoup de personnes qui travaillent dans le jour pour le déneigement, bien on va en avoir pour plus longtemps pour les opérations», explique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Les opérations de déneigement pourraient donc prendre plus de temps. Il n’est pas inhabituel d’avoir des tempêtes à la fin du mois d’avril dans la région.

La météo a, par ailleurs, empêché les pêcheurs de crabes des neiges de Sept-Îles de prendre le large hier. C’était d’ailleurs le lancement de la saison de pêche.