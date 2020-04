LHJMQ: «Tout le monde va être en opération», affirme Gilles Courteau

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annulé sa saison il y a exactement un mois. Pas de coupe du Président, pas de coupe Memorial; la pandémie de coronavirus n’aura pas laissé le choix aux trois ligues juniors au pays de cesser leurs activités.

Toutefois, le protocole de reprise n’a toujours pas été établi si ce n’est que les dates pour la loterie et le repêchage ont été annoncées pour le 6 mai et les 5 et 6 juin, respectivement.

Ce qui est sûr, c’est que toutes les équipes seront en opération à l’ouverture de la prochaine campagne.

«Je vous dirais que pour la saison 2020-2021, tout le monde va être en opération, tout le monde va être en place, a souligné le commissaire de la ligue, Gilles Courteau, jeudi, lors de l’émission Dave Morissette en direct sur les ondes de TVA Sports. On est devant l’inconnu, savoir comment ça va fonctionner, dans quelles circonstances on va reprendre les activités.»

«Quelle va être la capacité maximale qu’on va être capable de mettre dans nos différents amphithéâtres. On va avoir à suivre l’évolution de la santé publique, des directives gouvernementales, on va s’ajuster avec ça. On va voir la réponse de nos commanditaires, de nos amateurs.»

«En bout de ligne, on va vivre quelque chose de nouveau, on va s’ajuster en conséquence.»

Courteau a également discuté de la possibilité de disputer des matchs à huis clos. Le commissaire a avoué qu’il ne ferait pas cette recommandation aux propriétaires.