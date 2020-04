« Living in a Ghost Town »: nouvelle chanson des Rolling Stones, dans l’air du temps

NEW YORK | Les Rolling Stones ont sorti jeudi leur première nouvelle chanson originale depuis 2012, « Living in a Ghost Town » (« Vivre dans une ville fantôme »), au titre particulièrement adapté à la pandémie.

« Les Stones enregistraient en studio de nouveaux morceaux avant le confinement, et on a trouvé qu’une chanson — Living In A Ghost Town -- résonnerait plus particulièrement en cette période », a indiqué Mick Jagger sur Twitter.

Dans une interview à Apple Music, lui et son compère Keith Richards ont précisé avoir écrit cette chanson de 4 minutes il y a plus d’un an.

« Elle n’a pas été écrite pour maintenant, c’était un de trucs bizarres », a indiqué le rocker de légende, âgé de 76 ans. « C’était sur un endroit qui avant était plein de vie, et se retrouve sans vie... Je jouais juste de la guitare et je l’ai écrite vite, en 10 minutes », a-t-il ajouté.

Avant de sortir ce nouveau single, le chanteur en a modifié un peu les paroles pour mieux coller à l’air du temps.

Certaines choses « ne marchaient pas, ou semblaient bizarres ou trop sombres », a-t-il indiqué.

Les nouvelles paroles évoquent chaos, destruction, et solitude de l’isolement.

« Please let this be over (Faîtes que ça se termine)/ Stuck in a world without end (coincés dans un monde sans fin) », dit notamment la chanson.

« C’est étrange de la voir soudainement prendre vie », a déclaré Keith Richards, soulignant qu’il avait songé à la sortir pendant la pandémie. « Et puis Mick m’a appelé et a dit la même chose, les grands esprits se rencontrent ».

Le célébrissime groupe britannique a passé une bonne partie des deux dernières décennies en tournées, mais le coronavirus a suspendu leurs projets.

Il devait donner 15 concerts en Amérique du Nord à partir du 8 mai, mais tous ont été suspendus.

« Living in a Ghost Town » est leur première chanson originale depuis « Doom and Gloom » et « One More Shot », inclus en 2012 dans l’album « GRRR! »

Ils n’ont pas sorti de véritable nouvel album depuis « A Bigger Bang », en 2005, mais ont indiqué ces dernières années travailler lentement à une nouvelle série de chansons.

Samedi dernier, les Stones étaient en vedette d’un concert virtuel organisé par l’organisation Global Citizen en collaboration avec Lady Gaga, pour soutenir les soignants mobilisés face à la pandémie.

Les quatre membres du groupe ont joué, chacun depuis son salon, leur tube « You Can’t Always Get What You Want ».