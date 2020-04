Masqués, les élus du Congrès américain vont voter sur un nouveau plan d’aide

Masqués, dans un hémicycle régulièrement désinfecté, plus de 200 élus de la Chambre des représentants vont voter jeudi sur une nouvelle aide de 480 milliards de dollars pour soutenir l’économie américaine et les hôpitaux face à la pandémie de la COVID-19.

Offrant une image exceptionnelle, parlementaires, greffiers et l’aumônier de la Chambre ont ouvert, tous masqués, certains portant des gants, la séance dans la matinée.

Des consignes extraordinaires ont été distribuées aux élus forcés de rentrer à Washington en pleine crise du coronavirus pour approuver ce plan d’urgence. Ils n’entreront que par petits groupes, en ordre alphabétique, dans l’hémicycle, et devront éviter les ascenseurs, en respectant partout les distances de sécurité.

AFP

Les chefs démocrates de la Chambre s’attendent à ce que plus de 215 élus, sur les 435 sièges, soient présents, soit un quorum suffisant pour pouvoir voter sur ces mesures, soutenues par Donald Trump qui doit les promulguer ensuite.

Après plusieurs heures de débat, les élus voteront en début d’après-midi sur la création d’une commission pour examiner la réponse des États-Unis à la pandémie. Puis, après 30 minutes pour désinfecter l’hémicycle, le vote sur le nouveau plan d’aide devrait démarrer, pas avant 15H00 (19H00 GMT).

Face à l’explosion du chômage et la paralysie de l’économie américaine, mise brusquement à l’arrêt à cause de la pandémie, le Congrès et la Maison Blanche ont négocié ce nouveau plan d’aide de 480 milliards de dollars, dont 320 milliards qui seront déboursés sous forme de prêts aux petites et moyennes entreprises.

Objectif: leur permettre de maintenir leurs employés en poste. L’État fédéral garantit ces prêts, en s’engageant à annuler la dette si l’entreprise bénéficiaire garde ses employés ou réembauche ceux qui ont été licenciés.

AFP

Les mesures incluent également 75 milliards d’aides pour les hôpitaux, 25 milliards pour le dépistage du coronavirus, un facteur jugé clé pour pouvoir relancer l’activité, ainsi que 60 milliards de prêts destinés à d’autres secteurs sinistrés, notamment dans l’agriculture.

Les nouveaux fonds destinés aux PME viendront s’ajouter à 349 milliards déjà dépensés pour les soutenir. Cette enveloppe avait été approuvée fin mars dans le cadre d’un plan de relance historique de 2.200 milliards de dollars.

Pour faire face à la crise de la COVID-19, républicains et démocrates ont en effet déjà mobilisé des sommes exceptionnelles. Et un nouveau paquet de mesures, qui pourraient inclure un vaste plan d’infrastructures, est déjà en pourparlers entre la Maison Blanche et le Congrès.