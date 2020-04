On répond à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

«J'ai lu qu'il y a 10 000 physiothérapeutes et thérapeutes, dont 4200 dans le secteur public, qui ont offert d’aller dans les CHSLD. Ne serait-il pas mieux de faire appel à eux plutôt qu'à l'armée?» - Robert

«L’appel à l’armée est fait, mais on n’est pas sûr d’avoir tout de suite les 1000 soldats. Effectivement, du côté de ces professionnels de la santé qui sont habitués de déplacer des patients, ce serait un appui très significatif. J’espère qu’on l’a considéré.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai une maladie pulmonaire obstructive sévère. Si je dois porter un masque, ce sera comme si je respirais avec une paille à café. Est-ce que je devrai passer mes journées à la maison?» - Pierre

«Les gens qui ont une maladie pulmonaire ont cette impression de respirer avec une paille. Le masque c’est dans les cas où la distanciation n’est pas possible. Si vous allez prendre une marche ou si vous allez à l’épicerie quand ce n’est pas achalandé, le masque n’est pas nécessaire. Le masque est important dans le transport en commun, quand on ne peut pas garder les deux mètres de distance. Le port d’un masque pour vous, il a une dimension différente.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Pourquoi ouvrir les écoles pour un mois, car l'école se termine en juin? On risque de repartir une autre vague pour deux semaines d'école.» - Lison

«On le voit, ça fait partie du programme de déconfinement. C’est positif, ça nous permet de voir progressivement comment on va réagir. Ça se fait sur une base optionnelle, il n’y a pas d’obligation. C’est une façon de tester le déconfinement.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»