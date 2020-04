Ouverture d’une usine de masques chirurgicaux à Louiseville

LOUISEVILLE – Une usine de production de masques chirurgicaux ouvre ses portes à Louiseville, en Mauricie, afin de pallier la pénurie de cet équipement essentiel en temps de pandémie.

Dans cette aventure, Entreprise Prémont est associée à des partenaires aux expertises variées – Delta Cosmetics, Vêtements Flip Design et Gestion Hardy-Girard, spécialisée dans la filtration de l’air –, pour produire et distribuer des masques chirurgicaux à usage unique.

Un investissement de 5 millions $ a été nécessaire pour la mise en place de l’usine, qui est en exploitation depuis quelques jours.

Entreprise Prémont vise la production hebdomadaire de plusieurs millions de masques chirurgicaux de niveau 1. L’ajout de machines et le recrutement de personnel – jusqu’à 30 personnes au total – seront nécessaires pour atteindre cette cadence, l’usine ayant actuellement une capacité de plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. On prévoit de plus produire aussi des masques chirurgicaux de niveaux 2 et 3.

«À moyen terme, nous souhaitons nous approvisionner uniquement auprès de fournisseurs nord-américains et favoriser le plus possible des entreprises d’ici», a dit Luc Girard, associé d’Entreprise Prémont, par communiqué.

«Par exemple, pour nos élastiques, nos importants besoins ont permis le redémarrage d’une usine qui était fermée à Waterloo, en Montérégie», a ajouté M. Girard.

«En l’espace de quelques semaines, Entreprise Prémont a réussi à établir des liens et contacts durables avec les principaux preneurs de masques au Québec et en Ontario et les commandes dépassent maintenant les dizaines de millions de masques», a révélé Patrice Barbeau, président de Delta Cosmetics et associé d’Entreprise Prémont.

Rio Tinto a versé une contribution non remboursable de 75 000 $ à ce projet d’usine, ce qui a permis l’acquisition d’une ligne de production supplémentaire. Le géant de l’aluminium a aussi commandé de nombreux masques par la même occasion.