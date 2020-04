Prix Iris: les réalisatrices à l’honneur

Les réalisatrices volent la vedette aux nominations des prix Iris qui ont été dévoilées jeudi après-midi. Pas moins de six des sept longs métrages nommés pour l’Iris du meilleur film ont réalisés par des femmes.

C’est le drame Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, qui a obtenu le plus de nominations, soit treize. La femme de mon frère de Monia Chokri suit avec onze citations alors que le film Mafia Inc de Podz en a obtenu dix. Les films Le vingtième siècle de Matthew Rankin et Antigone de Sophie Deraspe ont aussi fait belle figure avec respectivement neuf et huit nominations.

Les sept longs métrages nommés pour l’Iris du meilleur film sont : Antigone, Fabuleuses, La femme de mon frère, Jeune Juliette, Kuessipan et Mafia Inc.

Monia Chokri, Matthew Rankin, Sophie Deraspe, Myriam Verreault (Kuessipan) et Guillaume de Fontenay (Sympathie avec le diable) se disputeront le prix de la meilleure réalisation.

Prévu le 7 juin, le gala Québec Cinéma a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Mais l’organisation de Québec Cinéma a indiqué hier qu’elle évaluait en ce moment différentes pistes pour pouvoir remettre les prix Iris 2020 et ainsi célébrer l’année de cinéma québécois.

Les principaux finalistes :

Meilleur film

Antigone

Fabuleuses

La femme de mon frère

Il pleuvait des oiseaux

Jeune Juliette

Kuessipan

Mafia Inc

Meilleur premier film

Mad Dog Labine

Sympathie pour le diable

Le vingtième siècle

Meilleure réalisation

Monia Chokri - La femme de mon frère

- La femme de mon frère Guillaume de Fontenay - Sympathie pour le diable

- Sympathie pour le diable Sophie Deraspe - Antigone

- Antigone Matthew Rankin - Le vingtième siècle

- Le vingtième siècle Myriam Verreault - Kuessipan

Meilleur scénario

Louise Archambault - Il pleuvait des oiseaux

- Il pleuvait des oiseaux Jean Barbe , Guillaume de Fontenay , Guillaume Vigneault - Sympathie pour le diable

, , - Sympathie pour le diable Sophie Deraspe - Antigone

- Antigone Anne Émond - Jeune Juliette

- Jeune Juliette Naomi Fontaine, Myriam Verreault - Kuessipan

Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle

Anne-Élisabeth Bossé - La femme de mon frère

- La femme de mon frère Anne Dorval - 14 jours 12 nuits

- 14 jours 12 nuits Léane Labrèche-Dor - Le rire

- Le rire Andrée Lachapelle - Il pleuvait des oiseaux

- Il pleuvait des oiseaux Noémie O'Farrell - Fabuleuses

Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle

Robin Aubert - Jeune Juliette

- Jeune Juliette Marc-André Grondin - Mafia Inc

- Mafia Inc Patrick Hivon - La femme de mon frère

- La femme de mon frère Niels Schneider - Sympathie pour le diable

- Sympathie pour le diable Gilbert Sicotte - Il pleuvait des oiseaux

Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien

Micheline Bernard - Matthias & Maxime

- Matthias & Maxime Juliette Gosselin - Fabuleuses

- Fabuleuses Micheline Lanctôt - Le rire

- Le rire Eve Landry - Il pleuvait des oiseaux

- Il pleuvait des oiseaux Geneviève Schmidt - Menteur

Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien

Robin Aubert - Merci pour tout

- Merci pour tout Sergio Castellitto - Mafia Inc

- Mafia Inc Pier-Luc Funk - Matthias & Maxime

- Matthias & Maxime Sasson Gabai - La femme de mon frère

- La femme de mon frère Rémy Girard - Il pleuvait des oiseaux

Révélation de l'année

Catherine Chabot - Menteur

- Menteur Sharon Fontaine-Ishpatao - Kuessipan

- Kuessipan Alexane Jamieson - Jeune Juliette

- Jeune Juliette Nahéma Ricci - Antigone

- Antigone Lilou Roy-Lanouette - Jouliks

Film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec

Antigone

La femme de mon frère

Genèse

Kuessipan

Répertoire des villes disparues

Prix du public

La femme de mon frère - Monia Chokri

- Monia Chokri Il pleuvait des oiseaux - Louise Archambault

- Louise Archambault Mafia Inc - Daniel Grou (Podz)

- Daniel Grou (Podz) Menteur - Émile Gaudreault

- Émile Gaudreault Merci pour tout - Louise Archambault

Iris Hommage