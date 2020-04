Saguenay : l'aide des inhalothérapeutes refusée?

SAGUENAY – Alors qu'on manque de bras dans les CHSLD, des inhalothérapeutes de Saguenay lèvent la main pour aller aider. Toutefois, le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean ne semble pas intéressé à faire appel à leurs services.

En effet, le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean a répondu aux inhalothérapeutes qu’ils ne pouvaient pas aller aider en CHSLD car ils doivent éviter d'être infectés et rester disponibles en cas de débordement à l'hôpital de Chicoutimi.

Or, depuis le début de la crise, leur charge de travail a beaucoup diminué. Plusieurs d'entre eux ne font pratiquement pas d'heures ou travaillent à peine deux jours par semaine. Le reste du temps, ils sont à la maison à attendre.

Une inhalothérapeute de la région a donc décidé d'écrire directement au premier ministre François Legault pour avoir des explications et signifier clairement son intérêt à prêter main-forte.

«Le Québec est en crise et en manque de personnel et pendant ce temps, nous sommes plusieurs à être à la maison au cas où la charge de travail augmenterait pour ne pas créer de temps supplémentaire. Je trouve la situation désolante et égoïste», peut-on lire dans sa lettre.

La travailleuse a accepté de répondre aux questions de TVA Nouvelles, mais sous le couvert de l'anonymat. Elle explique qu'ils sont plus d'une dizaine à être sur appel seulement à l'hôpital de Chicoutimi. Elle et ses collègues sont disponibles, qualifiés et prêts à aller au front dès maintenant en CHSLD.

«Moi, je suis en santé, tout ce que je demande c'est d’aller aider... Ils envoient l'armée et plein de monde. Mais nous, on est à la maison et on peut rien faire», se désole-t-elle.

Elle aimerait donner un coup de main à ses collègues infirmières et préposées aux bénéficiaires qui sont complètement débordées et à bout de souffle dans les CHSLD.

Elle et ses collègues inhalothérapeutes sont prêts à aider au Saguenay-Lac-Saint-Jean et même ailleurs au Québec, où il y a des besoins.