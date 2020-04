Sortie de secours

En quelques semaines, nous serons passés de: restez chez vous ça sauve des vies à sortez de chez vous afin sauver des vies cet automne.

La santé publique nous explique qu’il faut parvenir à développer une immunité naturelle afin d’éviter que le gouvernement perde le contrôle dans le réseau hospitalier comme il l’a perdu dans les CHSLD.

Tombons malades et graduellement développons une immunité collective parce qu’on ne pourra pas continuer à rester enfermés jusqu’en 2021 ou jusqu’à l’apparition d’un vaccin.

Le gouvernement craint la maladie mentale, l’alcoolisme et autres maux connexes si le confinement devait se prolonger.

Avouons que assignés à résidence depuis la mi-mars, on ne se supporte plus.

Et encore, ce mois d’avril froid et maussade nous aura facilité le confinement, mais dès le retour de la chaleur et du beau temps, réussirons-nous à tenir en place ?

Des semaines à aller de l’épicerie à la SAQ en passant par la pharmacie ça commence à bien faire.

L’heure de l’apéro est devenue le rendez-vous facetime ou zoom par excellence pour se donner bonne conscience de ne pas boire seuls dans notre coin. Gageons que les réunions des AA deviendront très tendance dans les prochains mois.

Autres moments de grâce de ces jours de la marmotte? L’heure des repas! Tout le monde s’est mis aux fourneaux et engraisse dans l’angoisse de ne plus rentrer dans ses vêtements d’été.

Les apôtres de la cure d’amaigrissement rapide et miraculeuse vont faire leurs choux gras de cette vague de dé-confinement.

Comment allons-nous opérer la remise en marche qui devrait nous mener à une immunité collective?

Nous voulons reprendre notre vie, notre travail, mais nous ignorons comment nous adapterons nos métiers aux réalités que cette pandémie nous impose.

Depuis des semaines nous ne travaillons plus, nous ne consommons plus et si nous en constatons des effets bénéfiques sur l’environnement nous en voyons aussi des effets pervers sur notre condition économique. Et ce tant sur le plan personnel que collectif.

Nous aurons perdu des emplois, des commerces, des entreprises mais hélas nous aurons aussi perdu des proches.

Nous sortirons passablement amochés de cette crise.

Au final, on nous demande de songer à rouvrir les écoles de façon à ce que les plus jeunes qui sont moins à risques de contracter la maladie ouvrent la voie à cette immunité collective.

Graduellement nous reprendrons certaines de nos activités en marchant sur des œufs. Nous porterons des gants et des masques, nous garderons nos distances, nous trainerons nos bouteilles de désinfectant. Surtout, nous vivrons désormais dans l’espoir que ce qui ne nous tue pas nous rende vraiment plus forts.