Tom Brady encore dans une situation très malaisante

Le quart-arrière Tom Brady semble éprouver des ennuis à s’adapter à son nouveau milieu de vie à Tampa, où il s’est placé dans l’embarras deux fois plutôt qu’une.

Le porte-couleurs des Buccaneers s’était fait prendre par une employée municipale il y a quelques jours au moment où il s’entraînait dans un parc fermé à la population en raison de la pandémie de coronavirus; il avait été invité à retourner chez lui pour respecter les règles de confinement en vigueur.

Or, un résident de Tampa, David Kramer, a mentionné au site TMZ jeudi qu’un inconnu était accidentellement entré chez lui récemment. Ce visiteur inattendu était évidemment Brady. En fait, Kramer habite à côté du coordonnateur offensif des «Bucs», Byron Leftwich, et le célèbre athlète croyait bien se retrouver à la bonne adresse lorsqu’il s’est présenté chez lui afin de saisir du matériel de travail.

Sur le coup, Kramer n’a pas réalisé à qui exactement il avait affaire, du moins, jusqu’à ce que l’intrus demande s’il était bel et bien dans «la maison de Byron».

«Mon corps s’est paralysé au point où je voulais y rester, a admis le résident en décrivant l’apparition de l’athlète de 6 pi et 4 po qui transportait deux sacs sport avec lui. Avant que je reprenne le contrôle de moi-même, il s’est excusé et se sentait mal. Il a pris ses sacs et est parti. Je ne pense pas avoir vu quelqu’un quitter une maison aussi rapidement.»

Brady peut toutefois se consoler à l’idée qu’il retrouvera quelques visages connus en Floride, dont son comparse Rob Gronkowski, qui a été échangé aux Buccaneers par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre cette semaine.