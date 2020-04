Tuerie en Nouvelle-Écosse : le tueur semblait calme

Environ une heure avant d’être tué par les policiers, l’homme à l’origine de la pire tuerie de l’histoire du Canada le weekend dernier en Nouvelle-Écosse semblait très calme, selon des images d’une caméra de surveillance.

• À lire aussi: Une ligne de signalement mise en place par la GRC

Durant sa cavale qui a duré une douzaine d’heures au total, Gabriel Wortman s’était arrêté en bordure de route pour changer de veste, selon la vidéo visionnée par le réseau Global qui a été publiée sur Facebook mercredi, puis retiré.

Les images du suspect auraient été captées dimanche dernier, à 10 h 54, par la caméra de surveillance d’une petite entreprise de la Première Nation de Millbrook, située à huit kilomètres au nord de Brookfield.

On y voit le suspect Gabriel Wortman arrêter son véhicule, qui ressemble à s’y méprendre à une voiture de patrouille de la Gendarmerie royale du Canada, sur le bord de la route. Il en sort calmement, vêtu d’un uniforme de police. Il retire sa veste et en ressort une autre, plus légère, du véhicule. Il prend le temps de la revêtir et de bien la refermer avant de rentrer dans la voiture et de poursuivre sa route.

Tout au long de la vidéo, qui dure environ une minute, le suspect ne montre aucun signe de stress, d’anxiété ou de panique.

À ce moment, il avait déjà tué au moins 22 personnes et allumé plusieurs incendies dans 16 lieux différents.

Gabriel Wortman a amorcé sa cavale meurtrière samedi soir en incendiant sa maison à Portapique. Il aurait ensuite mis le feu à plusieurs autres résidences voisines, avant de faire feu sur les gens qui sortaient de leurs demeures en panique.

Il a ensuite pris la fuite et semé la terreur tout au long de son parcours de 90 kilomètres qui a duré plus de 12 heures. Il a finalement été abattu par la police à une station-service d’Enfield, à une trentaine de kilomètres au nord d’Halifax.