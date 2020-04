Un ex-élu péquiste fait l'aller-retour Québec-Californie pour livrer des fruits et légumes

TROIS-RIVIÈRES – Un ex-député du Parti québécois participe à l'effort de guerre contre la COVID-19.

Rémy Désilets, devenu routier à sa retraite de la politique, se rend deux fois par mois en Californie remplir son camion semi-remorque réfrigéré de salade, de brocolis, de pommes, de fraises, de framboises et de mûres qu'il ramène au Québec.

Représentant de la circonscription de Maskinongé à l'Assemblée nationale de 1994 à 2003, l’homme de 67 ans s'est porté volontaire auprès de son employeur de Joliette pour assurer le service malgré les risques inhérents à la pandémie.

CAPTURE D'ÉCRAN TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

«Je n'ai pas eu d'hésitation. J'ai offert ma disponibilité pour compenser d'autres chauffeurs qui, dans les circonstances, en ont moins», a confié Rémy Désilets, jeudi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Avec un coéquipier pour partager le volant entre le Québec et la Californie, le trajet prend sept jours.

L'ex-député note que, comme il n'y a à peu près plus de circulation, le parcours est plus facile et plus sécuritaire. Il observe également que les automobilistes croisés se montrent reconnaissants envers les routiers.

«Souvent on a des klaxons, des criards et des pouces dans les airs. Ça arrive régulièrement que les gens nous remercient de cette façon-là», a raconté l’ancien élu péquiste.

Le routier demeure tout de même sur ses gardes quoique les contacts d'un bout à l'autre du trajet sont réduits au minimum. Il indique que dans les haltes pour camionneurs, les mesures sanitaires sont poussées à l'extrême.

Chez les expéditeurs et chez les clients, c'est le personnel de l'entreprise qui ouvre les portes arrière de la remorque et procède au transbordement. Pour ce qui est des formalités administratives, elles sont complétées par téléphone sans que le chauffeur ait à descendre du camion.