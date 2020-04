Une plateforme de livraison adaptée à la pandémie

La pandémie force IGA à revoir ses façons de faire : devant l’explosion du nombre de commandes en ligne, l’épicier lance IGA essentiels, un nouveau service offrant 150 produits en forte demande, disponibles rapidement, en livraison à domicile.

Fini les 7, voire 10 jours d’attente pour recevoir son panier d’épicerie commandé par internet. À partir de midi, jeudi, fruits, légumes, pains, produits laitiers, de même que houmous et tourtières pourront notamment être commandés et livrés grâce à un nouveau site web, IGA essentiels [essentiels.iga.net]. Si le service est d’abord offert dans l’est de Montréal, il devrait être étendu à toute la métropole, et peut-être même ailleurs dans les semaines à venir.

« La COVID-19, ç’a frappé fort », explique en entrevue Carl Pichette, le vice-président du marketing de Sobeys Canada. « On fait du commerce en ligne depuis 20 ans et le service est aujourd’hui offert par 275 magasins. Mais l’augmentation du volume qu’on a vu avec la COVID, c’est exponentiel. »

De l’entrepôt au frigo

Ce service temporaire offrira donc 150 produits, au lieu des 22 000 offerts sur le site régulier. Et les commandes seront traitées non pas par un commis à l’épicerie du quartier, mais directement dans un entrepôt mis sur pied en quelques semaines à peine par Sobeys, à Mascouche.

Le Journal a pu visiter ce grand hangar réfrigéré où s’activera dès aujourd’hui une dizaine d’employés capables de remplir jusqu’à 500 commandes d’épicerie par jour.

Ces employés recevront la liste de courses du client, ramasseront les articles demandés – aliments et produits ménagers – selon un ordre défini pour éviter d’entrer en contact avec des collègues, et les placeront dans de grands paniers et sacs réfrigérés, qui seront ensuite livrés directement à domicile. Le personnel sera équipé de gants et de masques protecteurs, explique le directeur de l’entrepôt, Jean-Pierre Couture.

Tout l’est de l’île de Montréal, jusqu’à l’avenue Papineau, pourra se tourner vers IGA essentiels. Ce secteur a été choisi en raison de sa forte concentration de population. À partir du 11 mai, toute l’île devrait être desservie grâce à l’ajout d’un second entrepôt à Laval. Le service pourrait être étendu à d’autres secteurs du Québec si la demande est présente, explique M. Pichette. C’est la plateforme canadienne Shopify qui a été sélectionnée par Sobeys pour effectuer ce virage.

Il s’agit d’une première à l’échelle canadienne pour Sobeys. La compagnie doit lancer au printemps, à Toronto, son service Voilà, qui offrira la commande en ligne et la livraison à domicile de 39 000 produits, y compris des aliments frais, à des prix comparables à ceux de Sobeys et d’IGA. Voilà doit ensuite être lancé à Montréal l’an prochain, en 2021.

Des produits populaires

Quelques exemples d’articles vendus par IGA essentiels