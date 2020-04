WHL: Connor Bedard, premier de classe à 14 ans

Les Pats de Regina ont choisi comme plusieurs s’y attendaient le prodige Connor Bedard au premier rang du repêchage bantam de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), mercredi.

Le joueur qui célébrera son 15e anniversaire de naissance en juillet pourra évoluer dans le circuit dès la saison prochaine en vertu de son statut de joueur d’exception accordé par Hockey Canada.

Avec la West Van Academy Prep, il a récolté 43 buts et 41 mentions d’aide en 36 matchs au cours de la dernière campagne, ce qui lui a valu le titre de joueur par excellence de la Canadian Sport School Hockey League.

Quelques hockeyeurs, dont Connor McDavid, John Tavares et Aaron Ekblad, ont déjà obtenu la mention de joueur exceptionnel depuis le début du siècle.

Pour leur part, les Cougars de Prince George et les Warriors de Moose Jaw ont sélectionné aux deuxième et troisième rangs respectivement deux porte-couleurs des Contacts de Saskatoon de la ligue midget AAA de la Saskatchewan, soit Riley Heidt et Brayden Yager.