Yannick Nézet-Séguin dirige en confinement

En confinement à Montréal, Yannick Nézet-Séguin avoue avoir été fort occupé au cours des six dernières semaines. En plus de gérer ses trois orchestres, le chef est dans les derniers préparatifs d’un gala qui sera diffusé samedi sur le site internet du Metropolitan Opera.

Yannick Nézet-Séguin a perdu beaucoup de contrats. Des concerts qui étaient prévus avec le Metropolitan Opera, l’Orchestre Métropolitain de Montréal, l’Orchestre philharmonique de Philadelphie et le Chamber Orchestra of Europe.

« C’est énormément de pertes de musique et évidemment financières », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Le chef continue de diriger, mais d’une tout autre façon.

« J’ai été extrêmement occupé par mon rôle de leader avec les trois orchestres que je dirige. Chacune des équipes a été extrêmement active pour faire des relations publiques, des relations de presse et pour offrir des programmations alternatives et des solutions. Je me devais aussi d’être un leader moral avec des musiciens qui sont maintenant sans travail », a-t-il précisé.

Yannick Nézet-Séguin a profité de ses quelques temps libres pour jouer un peu de piano. Il dit ressentir un besoin de se ressourcer encore plus en musique.

« Cette période de confinement n’a pas été un ralentissement. Au contraire », a-t-il laissé tomber.

Concert virtuel

Le chef participera au gala gratuit qui sera présenté, samedi, à 13 h, sur le site internet du Metropolitan Opera.

Un concert virtuel qui mettra en vedette une quarantaine des plus grands chanteurs lyriques du monde. Ils chanteront des airs d’opéra à partir de leurs domiciles respectifs en provenance de 14 pays.

On pourra entendre le baryton montréalais Étienne Dupuis et sa conjointe Nicole Car, en direct de Paris, le contre-ténor Anthony Roth Costanzo, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko, Bryn Terfel, Sonya Yoncheva et plusieurs grandes voix.

« Tout va se passer en direct. Ils vont se produire dans leur salon. Ils vont parfois s’accompagner au piano ou ils le seront par un membre de l’équipe musicale du MET à distance », a expliqué Yannick Nézet-Séguin.

Le chef interprétera, au piano, l’intermède symphonique Méditation de Thaïs de Massenet avec David Chan, premier violon du MET, qui sera à Closter au New Jersey.

« Je vais aussi diriger le Chœur et l’Orchestre du MET dans quatre segments préenregistrés. J’ai dirigé les musiciens à distance comme je l’avais fait avec l’Orchestre Métropolitain pour L’Hymne à l’espoir de Gilles Vigneault. Le montage est complexe et c’est en train de se faire », a-t-il dit.

► Le gala gratuit du Metropolitan Opera sera présenté samedi à 13 h et il sera en ligne jusqu’à 18 h 30 dimanche.