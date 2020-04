10 produits québécois parfaits pour l’apéro en ligne!

Offert par

Qu’elle soit l’occasion d’un rendez-vous virtuel hebdomadaire, partagée en ligne avec la famille ou les amis, dégustée en couple ou tranquillement en solo, l’heure de l’apéro ne connait aucun essoufflement en cette ère de confinement.

Pour la rendre encore plus amusante, voici quelques suggestions de thématiques à suivre et 10 excellents produits locaux à essayer. Voilà une façon tout à fait amusante de participer à l’effort collectif d’achat local, mais aussi de (re)découvrir les saveurs d’ici grâce à la variété de bons produits québécois.

Allez, santé !

Apéro des petits

Les enfants ont envie de faire l’apéro en ligne avec leurs amis ou les cousins ? Prenez de jolis verres, décorez-les de quelques fruits et versez-y du Jus de poire pétillant Tradition bien froid. Souvenirs et fous rires garantis !

Apéro brunch

Si vous partagez l’apéro en ligne avec des amis européens, il se pourrait qu’en raison du décalage horaire, il soit plutôt tôt ici. Choisissez alors le mousseux Mimosa de Bulles de Nuit déjà prêt pour accompagner votre apéro-brunch.

Apéro sans alcool

Les mocktails, c’est-à-dire les cocktails sans alcool, n’ont rien d’ennuyant. Pour un cocktail savoureux et sans alcool, préparez un Triple C de Monsieur Cocktail. Pilez quelques morceaux de cantaloup au fond d’un verre, puis couvrez le tout de jus de carotte, de jus de clémentine, de quelques gouttes de fleur d’oranger et de Tonic québécois Monsieur Cocktail. Mélangez en ajoutant des glaçons puis filtrez au tamis. Ajuster le tout avec un peu d’eau pétillante. Décorez votre verre de boules de cantaloup, d’une branche de thym et d’un peu de poivre blanc.

Apéro classique

Le gin tonique est pour plusieurs un incontournable des apéros. Adaptez ce classique en lui ajoutant une touche locale : versez du Tonic 1642 aux effluves subtilement nordiques dans un verre rempli de glaçons et de gin, puis mélangez. Garnissez le tout d’une tranche de concombre ou de lime. Voilà un indémodable bien de chez nous !

Apéro micro

Retrouvez l’ambiance des microbrasseries tout en restant à la maison. Savourez la douceur d’une bière Brise du lac d’Archibald directement à la canette ou encore dans un verre de type pinte. Faites jouer la musique d’un artiste d’ici, c’est comme si vous y étiez !

Apéro zen

Fier de vos efforts pour demeurer zen et en santé ? Poursuivez dans la même veine en dégustant un Jus Top Notch de Loop. À boire froid dans une coupe ou en position du lotus sur votre tapis de yoga, ce jus pomme-fraise-framboise est idéal pour un apéro en mode relax.

Apéro rapido

Pour un cocktail prêt en un tournemain, remplissez un verre de glaçons, puis versez-y de la vodka et du Jus canneberge pur sans sucre Nutra-Fruit. Ajoutez une tranche de lime et dégustez sans attendre.

Apéro indécis

Vous hésitez entre une bière savoureuse ou un cocktail rafraîchissant ? Optez pour un cocktail à la bière ! Dans un pichet, versez du jus de pommes et de pêches biologique Tradition et une bière blonde locale. Ajoutez de fines tranches de pêches et réfrigérez le tout quelques minutes avant de servir.

Apéro repos

Qu’importe l’heure de la journée, octroyez-vous une pause apéro bien méritée. Décapsulez un Soda italien au citron sicilien Compliments bien froid et profitez des effluves méditerranéens de cette boisson pétillante.

Apéro festif

Pour vous changer les idées ou simplement pour vous amuser, faites jouer votre musique favorite et servez-vous une flûte de Cidre rosé aux fraises offert par La Cidrerie Beaupré. Le bonheur est parfois plus simple qu’on ne le croit, amusez-vous bien!

Que vous dégustiez votre cocktail dans le confort du salon ou sous le soleil de votre terrasse, n’oubliez pas de rester chez vous! Bon apéro à tous!