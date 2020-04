AUCLAIR (GAGNON), Pauline



À Montréal, le 19 avril 2020, à l'âge de, est décédée Madame Pauline (Gagnon) Auclair, épouse de feu Alexandre Auclair.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel, Bertrand (Diane Noel) et Carmen (Daniel Pepin), ses petites- filles, Roxanne, Julie, Loryann et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants, Loélie et Anthony, ainsi que plusieurs parents et amis.Dû à la situation actuelle, il n'y aura pas de célébration.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Institut de Gériatrie de Montréal en la mémoire de Madame Pauline Auclair.