LAHAISE (née Lacombe)

Mercédès



C'est avec une tristesse immense que nous vous annonçons le décès de Mercédès Lahaise (née Lacombe), notre belle Mercy. Elle est décédée à Montréal le 19 avril 2020 à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil son mari Gilles Lahaise (depuis plus de 65 ans), ses enfants Line et Mario, ses soeurs Véronique, Gisèle, Évelyne et Janine ainsi que plusieurs parents et ami(e)s .En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires seront célébrés dans l'intimité. La famille invitera les proches à célébrer la vie de Mercédès à une date ultérieure.