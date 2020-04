LEHOUX, Lionel



Aux Loggias Villa Val des Arbres, le 21 avril 2020, à l'âge de 89 ans est décédé M. Lionel Lehoux, époux de Mme Jacqueline Jalbert. Il était natif de Sainte-Hénédine.Les condoléances et funérailles:Il laisse dans le deuil, son épouse, Jacqueline Jalbert;Ses frères et soeurs : feu Simone (feu Benoît Boulanger), Gertrude (feu Adrien Dallaire), Ernest (Claire Turcotte), feu Carmelle (Maurice Byrne), Denis (Gisèle Dion), feu André (Jacqueline Turgeon), Lucille (feu André Dallaire), Colette (Jacques Moreau), Roselle (feu Louis Dubé et Daniel MacLeod), Henriette (feu Claude Gagnon), Fernand (Ginette Joncas), Diane (Raymond Bégin) et Aline (André Buteau).Ses enfants : Guylaine (Sylvain Latour), Carole (Sylvain Léonard) et Josée (Joël Cliche).Ses petits-enfants : Philippe, Hugo, Gabrielle et Laurence. De même que les membres de la belle-famille de Josée, Daphnée (Maxime Dubois) et Jordan.Son arrière-petite-fille : Maxim.Ses beaux-frères et belles-soeurs : William (feu Madeleine Cyr), Blandine (feu Jean-Louis Berthiaume), feu Philippe, feu Jean-Louis (Marthe Lehoux), feu Alphonse )réjeanne Lehoux), feu Fernand, feu Marcel, Flore (Jean-Denis Jacques), feu Guy, feu Gaétane (feu Réal Sylvain), Claude (Diane Boucher), Diane (Michel Côté) et feu Oliva.Il laisse également dans le deuil ses neveux, ses nièces, cousins, cousines et ami(e)s.