Achat local: François Legault prêt à contourner les règles internationales

QUÉBEC – Le premier ministre François Legault s’est dit prêt vendredi à déroger aux conventions internationales qui régissent le commerce pour favoriser l’achat local.

«Il y a toutes sortes de manières de contourner ces [conventions] internationales, mais c'est certain qu'il faut davantage produire au Québec avec nos entreprises puis nos travailleurs québécois», a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de vendredi.

Le premier ministre répondait ainsi à une question d’un journaliste, qui lui avait demandé si le discours protectionniste qu’il tient depuis le début de la crise n’entrait pas en contradiction avec plusieurs conventions internationales que le Canada a ratifiées.

Rappelons par exemple que les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) empêchent les États membres, dont le Canada, d’adopter des normes dans le but de nuire à des produits étrangers.

Critique de la Chine

Pour justifier son approche, François Legault s’est montré très critique de la Chine, qui est membre de l’OMC, mais qui reste fermée à bon nombre d’entrepreneurs québécois.

«Je vais parler de la Chine, par exemple, où on exporte 4 milliards, mais où, eux, nous en exportent 12 milliards de produits. C'est très difficile de percer certains marchés comme la Chine. Donc, il ne faut pas être naïf. Si le marché, de l'autre côté, n'est pas accessible pour nos entreprises, je ne vois pas pourquoi on se priverait de le rendre plus difficilement accessible, aussi, à ces pays-là», a illustré le premier ministre.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a fait savoir que les ministères et les organismes gouvernementaux n’achetaient pas assez québécois à son goût, à l’heure actuelle.

«Il y a possibilité d'acheter beaucoup plus local», a-t-il maintenu.