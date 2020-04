Bals de printemps ou d’automne ?

De nombreux élèves de cinquième secondaire qui attendaient avec impatience leur bal de finissants devront patienter jusqu’à l’automne ou peut-être même faire une croix sur leur rêve de revêtir robes et vestons pour cette soirée spéciale.

Lorsqu’elle était plus jeune, Rose Leclerc-Poulin a vu sa grande sœur se rendre à son bal de finissants, vêtue d’une robe cousue à la main par leur mère.

La jeune fille de 16 ans attendait donc son tour avec impatience cette année, mais l’attente sera peut-être beaucoup plus longue que prévu.

« Avec ma mère, on avait acheté le tissu et elle devait la coudre pour le bal prévu en juin alors, c’est certain qu’on est tous un peu déçus, mais je pense aussi que c’est mieux comme ça », a dit l’étudiante qui fréquente le Séminaire Saint-François.

Pour l’instant, l’événement n’est pas encore « officiellement » annulé dans cette école, mais quelques scénarios semblent déjà à l’étude en cas de report.

« Nous réfléchissons également à des idées nous permettant d’organiser les événements de finissants différemment », peut-on d’ailleurs lire sur le site de l’établissement scolaire de Saint-Augustin-de-Demaures.

« Nous ne les oublierons pas »

Même son de cloche du côté du Séminaire des Pères Maristes, qui a pris soin de contacter chacun des élèves de l’établissement pour s’assurer de leur bien-être en ce temps de crise.

« La chose la plus importante que je leur dis, c’est que leur cohorte ne sera jamais oubliée. Si le bal n’a pas lieu en juin, ce sera en septembre, et si les mesures sont toujours en place, on fera autre chose, mais nous ne les oublierons pas », a mentionné Martine Cyr, animatrice à la vie étudiante au collège du chemin Saint-Louis.

Plusieurs établissements publics attendent quant à eux la décision du gouvernement sur la réouverture des classes et les recommandations sur la distanciation avant de prendre une décision.

Le report confirmé

Certaines écoles secondaires, comme celles de Rochebelle, des Pionniers ainsi que le Collège des Compagnons et la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, à la Commission scolaire des Découvreurs, ont déjà confirmé le report à l’automne.

À la Commission scolaire de la Capitale, « deux écoles ont confirmé que le bal sera annulé et qu’un événement sera plutôt tenu à l’automne », a fait savoir la porte-parole, Véronique Gingras.

Pour ce qui est de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, la porte-parole a fait savoir qu’une décision sera prise sous peu.